美挺台參與2026APEC 外交部：絕不接受中國惡劣意圖

中國將主辦明年「亞太經濟合作」（APEC）峰會，中國外交部並說，中華台北參與的關鍵，在於遵守「 一中原則」。美國國務院表示，美國堅持包括台灣在內的所有APEC經濟體平等參與。對此，外交部今（7）日表示，我國絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖，並會聯合理念相近國家共同捍衛APEC所有會員地位平等的核心原則及實踐。

中國外交部日前聲明，作為2026年APEC的主辦方，中國將依據APEC規則與慣例，履行其主辦國義務，各方順利參與將不成問題。聲明並指，「我們想強調的是，中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守『一中原則』與相關的APEC諒解備忘錄，而非任何安全問題。」

美國國務院回應媒體詢問時表示，美國堅持包括台灣在內所有APEC經濟體依APEC規則、慣例及實踐完整且平等參與，中國爭取主辦2026 年APEC時，也曾對此做出承諾。美國聯邦眾議院外交委員會共和黨黨團則在X平台貼文指出，儘管中國曾承諾台灣平等參與，如今卻提高台灣參與2026年APEC的門檻，再度顯示北京脅迫及魯莽本質。

外交部長林佳龍誠摯感謝美國行政及立法部門對台灣平等參與APEC的堅定支持，並強調台灣是APEC完全會員，與其他經濟體享同等權利；中國擅自對台灣赴中出席APEC會議附加政治條件，不僅違反APEC規範、慣例及實踐，更嚴重破壞中方去年在利馬年會期間所做承諾。

外交部強調，我國絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖，也會聯合理念相近國家共同捍衛APEC所有會員地位平等的核心原則及實踐。

