美挺台平等參與APEC 外交部：絕不接受中國矮化

美國國務院、美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團發聲力挺台灣，堅持所有經濟體都應能平等參與明年APEC會議。外交部今天(7日)對此表達誠摯感謝，並再次強調中國擅自對台灣前往中國出席APEC會議附加政治條件，不僅違反APEC規範、慣例及實踐，更嚴重破壞中方2024年在利馬年會期間所做承諾，我國將持續聯合理念相近國家，共同捍衛APEC核心原則。

中國明年將主辦APEC各項會議與活動，日前揚言遵守「一中原則」是台灣參與的前提要件，外交部對此已數度表達絕不接受的立場，並將協調理念相近國家一起予以反制。

美國國務院回應媒體詢問時表示，美國堅持包括台灣在內所有APEC經濟體依據APEC規則、慣例及實踐完整且平等參與，而中國爭取主辦APEC時也曾對此做出承諾；美國聯邦眾院外委會共和黨黨團則在X平台貼文指出，中國曾承諾台灣平等參與，如今卻提高門檻，再度顯示北京脅迫及魯莽本質。

外交部長林佳龍誠摯感謝美國行政及立法部門對台灣平等參與APEC的堅定支持，並強調台灣是APEC完全會員，與其他經濟體享同等權利，林佳龍：『(原音)中國為爭取明年主辦權，曾經以書面承諾會支持台灣平等參與，特別是出席者的安全。』

外交部重申，我國絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖，也會聯合理念相近國家共同捍衛APEC所有會員地位平等的核心原則及實踐。