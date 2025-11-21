美挺日 賴清德撿到槍

（圖／賴清德臉書）

因日本首相高市早苗「台灣有事將介入台海」說，讓中日緊張急劇升溫。美國國務院副發言人日前重申對日本防衛承諾不變、美日同盟是印太基石；美國駐日大使則表示，美國將堅定支持日本。事件延燒10多天，隨著美國態度逐漸清晰，性質再次發生變化。

針對高市言論，大陸已在政治、軍事、經濟、交流等層面對日採取激烈回應；台灣方面，賴總統20日在社群平台貼出吃壽司及日本水產品的照片，21日食藥署更宣布日本福島5縣食品管制全解禁，表態挺高市；但若要看清這場可能演變為災難的東亞地緣政治危機，首先要聚焦兩個最關鍵的主角：高市及美國總統川普的政治動機。

廣告 廣告

對高市而言，公然提及「存亡危機事態」這種軍國主義復活的話語，必然會引發中國等亞洲鄰國高度不安，甚至連日本政界都認為「話說過頭」，但設身處地理解她所處的政治局面，高市內心應是把自己想像成圍棋棋手，將「台灣有事」定調為「存亡危機」，具有「先手」和「突圍」的策略考量。

高市的這招「先手」，雖被外界批評為自我放棄戰略緩衝空間，但日本有「短命首相」的規律，因此，她試圖「突圍」的困境，正是國內民生經濟問題對歷任首相支持度的損耗，透過劍走偏鋒，凸顯安保強硬路線，刺激中日對抗，進而拉抬民意，從結果來看，她達到了目的。

另外，她想突圍的是擺脫建制派自民黨大老的控制，走出一條自己的路。在這其中，她必然會以右翼邊緣人物為班底，恰恰是這套班底與民進黨互動之密切，遠超過歷史上台日政治聯繫。因此，賴政府對高市的聲援、對北京的譴責，與其說是「倚日抗中」，不如說高市、賴清德已形成「日台一體」的政治聯盟，相信會引發北京高度警惕。

由此看來，高市已沉浸在「成功棋手」的成就感之中，這也是其絕不妥協的原因。至於賴政府，不會在意台灣利益與安全在高市這盤棋局中的地位，而是興沖沖認為自己已和高市共組「抗中棋手隊」，令其上台1年多來陷入困境的「抗中牌」找到新支點，並視此次中日「激戰」是繼2019年後綠營再次撿到槍。

不過，東方的圍棋藝術，對川普而言恐怕有些生疏。套用川普在白宮諷刺澤倫斯基的那句名言「你沒牌可打」。在川普眼中，日本、台灣都是可以與大陸進行鬥爭的牌。既然美日已達成經貿共識，那麼川普在安全上給予高市支持，便是等價的回報。反過來，高市的擴武備軍訴求也契合川普「使用者付費」的理念。美國放手日本遏制大陸在西太平洋的軍事影響力，料將成為未來5年乃至10年的區域安全情勢主線。（作者為智庫研究員）