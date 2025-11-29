美挺英特爾？台積電爆洩密「羅唯仁住處遭搜」 美國務院首發聲

台積電宣布，對羅唯仁提告。

台積電前資深副總羅唯仁，被控竊取2奈米先進製程資料，「帶槍投靠」台積電競爭對手、美商英特爾。台積電日前宣布對羅唯仁提告後，檢方對羅的住所展開搜索，諜戰風暴越演越烈。市場盛傳，美方力挺英特爾，美國國務院今（29）日首度回應表示，「目前對搜索行動不予置評」。

台積電在聲明中指出，羅唯仁將2奈米相關機密帶往英特爾任職，違反競業條例=. 高檢署26日搜索羅唯仁在台北、新竹的住所，查扣電腦、隨身碟等證物，並對其名下股票、不動產聲請假扣押獲准。

據指出，羅唯仁上個月已出境飛往美國，檢方不排除傳喚羅唯仁到案說明，屆時若無正當理由未出席，可能進行拘提或發布通緝。

英特爾則展現力挺羅唯仁的態度，英特爾發言人說，歡迎羅唯仁重返公司。