美捉馬杜羅風向怎吹？最新數據：「疑美論破功」聲量高

2026年開春，美軍對委內瑞拉發動大規模攻擊，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）並押送至美國，震撼國際社會。美國總統川普事後證實這場行動，他宣稱，委國政府利用石油收入，資助毒品恐怖主義、人口販運、謀殺及綁架，同時也預告華府將「接管」委國並開採其石油。回到台灣，各界對此事件看法不盡相同，外交部表示將會持續關注，持續與美國等民主友盟合作；國民黨主席鄭麗文說，希望任何區域的矛盾衝突都能透過和平方式化解，且以合乎國際法的方式處理，並呼籲總統賴清德「下架台獨黨綱」；民進黨立委沈伯洋則說，美國是否違反國際法，屬於委內瑞拉臨時政府和美國要解決的問題，但中國向來不遵守國際法，鄭的說法背於現實。

為深入瞭解台灣網友們究竟如何看待此事件，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集2025年12月30日至2026年1月5日之間的網路輿情數據，結果發現，1月3日馬杜洛被抓捕當天，單日「抓捕馬杜羅」相關聲量飆破4.9萬則。不過真正引發全面討論的，是1月5日各界陸續發表評論之後、鄭麗文藉此公開呼籲賴清德「回到九二共識，反對台獨」，網友們也將馬杜洛的處境投射到台灣領導人身上，使這則國際新聞與國內政治脈絡聯動，引發激烈論戰，成為熱門話題，單日相關聲量衝高至超過18.1萬則。直到1月5日，網友們討論焦點轉向「美國這麼做合法嗎？」等關於法理層面的探討，單日相關聲量仍有超過4.5萬則。

透過分析國民黨、民進黨同溫層社群數據也發現，藍綠社群都熱烈討論此話題，但在網友的貼文互動數上有著顯著差距：綠營總互動數高達15.8萬餘次，壓倒性地「碾壓」藍營的1.3萬次，雙方差了12倍以上。值得注意的是，藍綠社群關注的焦點、討論的話題可說是處於「平行時空」，完全沒有交集，例如綠營社群內高達3成論點來自嘲諷台灣親中勢力、諷刺「疑美論」破產，譏笑藍白陣營過去聲稱美國「不敢動武」的說法已被打臉，另有25%的貼文聚焦貶低中國軍事科技及防禦實力；另一方面，藍營社群有高達35%貼文論述主打「疑美論」，認為美國破壞國際法與主權原則是「教中國怎麼打台灣」，也有30%言論認為川普為了「搶石油」才出手。

另一個觀察點是，相較綠營社群內有現任黨公職粉絲專頁積極討論此議題，藍營社群內相關高聲量表現清一色來自支持者所經營的粉專。

川普政府清理中南美「後院」，活捉馬杜洛夫婦，這個事件雖然遠在萬里之外，卻精準挑動台灣內部「親美VS疑美」的敏感神經。從數據面觀察，綠營社群展現極高動員效率，積極奪得論述主導權，以高達12倍的懸殊總互動數差距，將這起軍事行動轉化為支持者們的「抗中強心針」，反觀藍營社群主打「疑美」、販賣焦慮及恐懼，試圖把台灣的處境類比為委內瑞拉，同時質疑美國的行動違反國際法，但根據數據調查結果，目前這種說法仍難以擴散。

