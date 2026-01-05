美捕馬杜洛 歐盟：為委內瑞拉民主轉型帶來契機

（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會發言人今天表示，美國3日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛為該國民主轉型帶來契機，並表示任何政治過渡進程都必須納入反對派領袖馬查多與龔薩雷茲。

歐盟發言人表示：「下一步是圍繞實現民主過渡展開對話，這其中必須納入龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）與馬查多（Maria Corina Machado）。」美國總統川普（Donald Trump）排除馬查多與龔薩雷茲參與政權轉移

路透社報導，該發言人說：「現在要針對所有法律層面的影響進行評估還言之過早。」

她未對歐盟如何界定美國的行動發表評論，但表示此舉「為委內瑞拉人民領導的民主轉型創造了契機」。

她補充道：「值得一提的是，馬杜洛（Nicolas Maduro）一直缺乏經由民主選舉產生的領導人正當性。」

歐盟發言人對於川普是否有意推動委內瑞拉民主轉型一事，則拒絕置評。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，美國需自行說明其在委內瑞拉的行動正當性，並形容當前局勢「並不單純」。

施凱爾向媒體表示：「我們在委內瑞拉所需要的是和平過渡到民主體制。這是我們在這個週末（3日）前的立場，現在依然如此。」

「國際法是一切判斷的基礎，是我們評斷所有其他國家政府行動的依據。美國所採取的行動，自然應由美國負責說明其正當性。情勢並不單純，非常複雜，甚至到今天還有進一步發展。」

美國3日清晨突擊逮捕了馬杜洛，並將他帶往紐約，準備面對毒品走私相關指控。

施凱爾的發言人指出，美國這次突擊行動不能與俄羅斯全面入侵烏克蘭相提並論。

英國已多次譴責俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭的全面入侵為非法行為，並對俄國實施了被稱為史上規模最大的制裁措施。

施凱爾的發言人對媒體表示：「我認為，把這個週末發生的事情和俄羅斯對一個主權民主國家的無端全面入侵混為一談，並不合適。」

「我們一直明確表示，馬杜洛在委內瑞拉的統治是非法的。」（編譯：陳政一）1150105