美掃蕩移民釀1死 台網熱議「遣返1億人之後的美國」

7日晚間，紐約街頭出現示威集會，抗議移民官員在明州槍殺女駕駛，有人手舉公民不服從標語。（路透）

美國移民官員7日在明尼蘇達州執法時射殺白人女子，川普政府稱官員因女子試圖開車衝撞而開槍，但目擊民眾認為女子只是試圖逃離，移民局爭議執法引發示威抗議。還有網友指出，美國國土安全部近日發文暗示「遣返1億人之後的美國」才是寧靜國家，引發討論。

美國國土安全部（DHS）本週強化在明尼阿波利斯市（Minneapolis）的執法行動，增派數百名官員、幹員掃蕩移民，宣稱「史上最大的國土安全部行動」，不料7日的執法行動竟釀成1死。網路畫面顯示，當時移民暨海關執法局（ICE）的灰色皮卡停在一輛紅色休旅車旁，影片中有人叫囂「滾出我們社區」，接著幾名探員下車，其中一人走向休旅車、猛拉休旅車門把，命令駕駛下車，休旅車隨即倒車。

當時其他探員已就定位，一名探員站在休旅車前方，當休旅車往前開時，該名探員立即拔槍朝駕駛座連開3槍，最終紅色休旅車失控撞上路燈停下，37歲女駕駛古德（Renee Nicole Good）身亡。警方描述古德是一名「中年白人女性」，似乎並非此次移民局掃蕩行動的目標，明州參議員史密斯（Tina Smith）證實古德是美國公民。

明市市長佛雷（Jacob Frey）反駁川普政府有關移民官員是出於自衛的說法，「我親眼看過影片，我要告訴大家，那根本是胡說八道！」他嗆聲移民官員「滾出明尼阿波利斯市！」這起槍擊案後，當地居民自發上街抗議聯邦探員，並朝探員扔雪球，執法人員則朝抗議群眾噴灑胡椒噴霧、催淚瓦斯。目前已有抗議人士呼籲全美各地城市發起示威，讓外界關注此事件是否將引發全國示威運動。

PTT有網友指出，美國國土安全部掌管邊境海關（CBP）、遣返（ICE）、以及國內反恐，最近官方帳號在X上發文：「一個不再受第三世界國家圍困的國家的寧靜」，附上一張圖片，內容是一個寧靜空無一人的漂亮海灘，但重點是圖裡有一句話「遣返1億人之後的美國」。該網友提到，美國現在有3.3億人口，60％白人，20％拉丁裔，13％黑人，7％亞裔，1億人口是30％，這大約是所有非白人的人口。

PTT鄉民表示「遣返美國公民？腦子壞了吧」、「先剝奪（denaturalize）公民以後，再遣返，這樣就不是遣返美國公民了，嘻嘻」、「推特治國是學歹丸嗎」、「1億雜質？」還有網友對爭議執法直呼「想不到東廠在美國也復活了」、「自由美利堅，槍擊每一天」、「MAGA真偉大！」

