美採購「俠盜１號」滯空彈藥 明年夏季交付

記者賴名倫／綜合報導

美國《國防郵報》報導，美陸戰隊已簽約採購600架「俠盜1號」（Rogue 1）滯空攻擊彈藥，將供應班排級單位使用，有效強化戰場覺知與打擊能量。

陸戰隊先前提出「輕型建制精確打擊」（OPF-L）計畫，尋求以預算2.49億美元（約新臺幣76.8億元）與5年生產期程，為班排級步兵單位籌獲一款方便攜帶、可持續飛行，射程超過直射武器、具視距外精確打擊能力的滯空攻擊彈藥。

美商特勵達菲力爾（Teledyne FLIR LLC）率先獲得4250萬美元（約新臺幣13.1億元）合約，將啟動第一批127套「俠盜1號」生產作業，可望於2026年夏季開始交付系統、訓練裝備與地面控制站，用於全面評估測試與部署任務。

報導指出，「俠盜1號」採4軸旋翼設計，配備先進光電感測器與Boson 640+紅外線攝影機，可全天候執行情監偵任務；模組化的設計，可根據需求搭載成型裝藥彈頭、破片彈頭，與訓練用酬載，用於打擊裝甲車輛、步兵人員與訓練任務；並配備先進導引系統，可在失去目標或任務中止時安全回收並重複使用。

儘管新創公司「空境」（AeroVironment）、Anduril也分別推出改良版「彈簧刀300 Blk 20」（Switchblade blk 20）及「Bolt-M 」參與競標，不過特勵達菲力爾公司強調，「俠盜1號」早在2024年便已接受廣泛測試並展現可靠性能，未來可擴大量產交付，協助陸戰隊提升作戰優勢。

美陸戰隊採購「俠盜1號」滯空攻擊彈藥，強化班排級單位的戰場覺知與打擊能量。（取自特勵達菲力爾Instagram）

「俠盜1號」採4軸旋翼設計，可垂直起降，並依需求搭載不同彈頭酬載，打擊裝甲或人員目標。（取自特勵達菲力爾公司網站）