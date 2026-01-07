美接收委國原油 要求驅逐俄「中」勢力

記者丘學陞／綜合報導

「英國廣播公司」（BBC）7日報導，委內瑞拉政府已與美國達成協議，將向美方出口先前遭制裁滯銷的數千萬桶原油，並同意美方擴大投資石油產業。同時，知情人士指出，川普已要求委國驅逐俄「中」勢力，在石油方面優先與美合作。

重啟對委國石油投資計畫

美國總統川普證實，美委政府已就石油出口達成初步協議，美方將以市價收購委國出口的3000至5000萬桶原油，價值估達20億美元（約新臺幣629.56億元），且他將親自監督交易收益，用於造福兩國人民。他預計與美國各大能源公司代表會面，討論重啟對委國石油產業的投資計畫，最快18個月後就能引進巨資振興委國相關產業。

廣告 廣告

根據知情人士表示，川普政府已通知委內瑞拉臨時總統羅德里格斯，在獲准增產石油前，必須先滿足白宮的要求。消息人士指出，川普要求委內瑞拉必須驅逐中共、俄羅斯、伊朗和古巴，並斷絕與這些國家的經濟聯繫；此外，委內瑞拉需同意僅與美國合作石油生產，並在銷售重油時，優先考慮美國。

俄護航委油輪離境 遭美查扣

報導分析，委國雖然擁有全球最大的3030億桶已探明儲量，但成分應用價值較低，且生產成本高昂，加上委國政局動盪，因此多年來持續減產；即便美國投注巨資，仍需數年才能產生效益，但川普對此表示樂觀。外界認為，此舉將使委國原油出口結構，從中國大陸轉移至美國，勢必改寫既有能源市場格局。

BBC另報導，去年12月下旬在委國近海遭美方鎖定的「貝拉一號」（Bella 1）超大型油輪，已駛離委國，並將船籍變更為俄羅斯、船名也改為「馬利內拉」（Marinera）。不過，美方持續追蹤，7日在該艦穿越大西洋抵達歐洲外海時，登船扣押。美方表示，行動發生時，俄羅斯艦艇就在附近海域。

川普6日宣布接收委內瑞拉數千萬桶石油。圖為委國首都加拉加斯街頭，一幅描繪石油抽油機與油井的壁畫。（達志影像／美聯社）