美接管委內瑞拉 學者：國際油價跌勢仍難翻轉

原油儲量全球最大的委內瑞拉，其總統夫婦3日遭美軍逮捕，美國宣布接管委國後，國際油市今天(5日)走跌。學者分析，當前全球原油持續供過於求，庫存不斷增加，加上強勢美元壓抑，價格本就難以支撐，而委國石油產量在全球佔比極低，即便爆發總統夫婦遭逮補、並由美國接管的地緣政治衝擊，短期內對國際油價的影響相當有限，跌勢難有翻轉。

美國3日發起軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)夫婦，並暫時接管該國。美國總統川普(Donald Trump)表示，美國將「治理」委內瑞拉，並讓美國的石油公司到當地開採豐富的原油資源引發全球關注。

由於委內瑞拉擁有世界最大的已知原油儲量，各界關注此事對國際油價的衝擊。不過，國際油價5日走跌，亞洲早盤中，布倫特原油下跌0.21%，來到每桶60.62美元；西德州中級原油則下跌0.35%，來到每桶57.12美元。

中央大學管理講座教授梁啟源5日受訪時指出，去年以來，全球石油存貨存量持續增加，呈現供過於求，加上期貨市場淨多頭減少，以及強勢美元在高檔震盪，三大因素成為壓抑油價的力量，再加上委內瑞拉石油產業體質不佳，使得單一地緣政治事件難以扭轉國際油價跌勢。

梁啟源說明，委內瑞拉雖然原油儲量豐富，但經多年惡性通膨，當地工資過低導致人才嚴重流失，加上設備老舊、長期投資不足，產能早已大不如前，且在國際市場比重相當低，而美國接管後開採原油，未來若產量增加，對油價也是一股下壓力道。梁啟源說：『(原音)經過那麼多年，他的油的產量事實上是跟原來的歷史的高點有很大的差距，還需要很多的投資，產量要恢復過去的榮景還有很長的路。所以短期來講，特別在今年，應該還看不到委內瑞拉的油產能會大量增加。當然，如果美國不再制裁他的話，他的石油出口可以增加，當然對於油價也是下壓的壓力。』

展望未來油價走勢，梁啟源指出，有三大觀察指標，首先是美國頁岩油產量，雖然川普政府鼓勵增產，但目前油價低於頁岩油平均生產成本每桶約65美元，缺乏經濟效益下，美國產量增幅可能受限；其次是烏俄戰爭後續，若戰事停歇，俄羅斯產量與出口回升，將進一步壓低油價；最後則是全球經濟表現，今年若能優於去年進而帶動用油需求回溫，才可能對油價形成支撐。(編輯：鍾錦隆)