美控中國2020年曾秘密核試，刻意掩蓋避免遭監測。路透社



美國政府週五（2/6）指控，中國曾在2020年進行秘密核試，並利用技術掩蓋核爆訊號。美方正在倡議一項範圍更廣的新核武管制條約，要求除了俄羅斯外，也應納入中國。

路透社、有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院負責武器管制與國際安全事務的次卿狄南諾（Thomas DiNanno）在維也納的全球裁減軍備會議上說：「美國政府掌握資訊顯示，中國已進行核爆試驗，也為進行當量達數百噸的試驗做準備。」

他表示，中國已在2020年6月22日進行了一次「產生當量的核試驗」。他指控中國軍方「藉由混淆核爆訊號來掩飾試驗，因為已體認到這些試驗違反禁止核試的承諾」。

他表示，中國使用了「解耦」（decoupling）技術，藉此避免地震監測，隱匿核試活動。專家指出，所謂「解耦」是指挖掘大型洞穴，以減弱核爆引發的地震波，使其更難被偵測。

中國裁軍事務大使沈健未直接回應狄南諾的指控，僅宣稱北京在核問題上一向謹慎負責，並稱美國才是加劇軍備競賽的罪魁禍首。

與會外交官指出，美方的指控是新的說法，令人關切。中國與美國一樣，已簽署但尚未批准《全面禁止核試驗條約》（CTBT），因此條約無法生效。該條約禁止爆炸性核試，俄羅斯則已簽署並批准，但於2023年撤回批准。

位於維也納的「全面禁止核試驗條約組織」（CTBTO）負責人弗洛伊德（Robert Floyd）表示，該機構的國際監測系統在2020年6月22日「並未偵測到任何符合核武試爆特徵的事件」，後續更詳細的分析亦未改變判定結果。

弗洛伊德指出，該組織的「國際監測系統」（IMS）能偵測當量約500噸TNT以上的核爆試驗。狄南諾稱，中國的試驗當量為「數百噸」，但未說明具體數字，未知是否達到監測系統的偵測門檻。

支持降低核武風險的武器管制協會（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）表示：「若這是一場極低當量的核爆試驗……確實有可能躲過CTBTO監測站的偵測。」

過去美國與中國皆表示遵守「暫停核試」（moratorium），但川普去年10月曾呼籲，美國應該「在對等基礎上」恢復核試。

狄南諾週五暗示，中國2020年的核試可能促使川普作出恢復核試的決定。他並指出，美方先前的評估，俄羅斯也進行超臨界核武試驗，未能維持核試暫停承諾。

金波則指出，美方若握有中、俄秘密核試的可靠證據，應提交至條約管理機構，並與中俄展開技術層級會談。

他表示：「如果美國因這類指控而恢復核試，不僅毫無必要，更是愚蠢且適得其反，因為這將引發其他擁核國家連鎖反應，展開核試。」

美國與俄羅斯之間最後一項核武管制條約《新削減戰略武器條約》（New START）已於2月5日失效。狄南諾週五表示，美國將完成在該條約生效期間啟動的「核現代化計畫」，且美國仍保有未部署的核能力，「只要總統指示，即可用以應對新的安全環境」。

他並表示，下一個武器管制時代「可以且應該繼續，但談判桌上必須不只俄羅斯一國」，意指中國也應加入。

目前尚不清楚美方將如何讓中國坐上談判桌。北京一再拒絕三邊武器管制談判，宣稱中國的核武庫規模無法與美俄相提並論。

