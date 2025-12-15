美控中在仙賓礁用水砲危及菲漁民安全 北京反駁 : 菲方持刀威脅中國海警

菲律賓海警船「9701 號」日前遭中國船隻蓄意碰撞，船體被撞出大洞，被迫撤離仙賓礁。(資料照片) 圖 來源：騰訊網＠國際排頭站

[Newtalk新聞] 在今 ( 15 ) 日的中國外交部例行記者會中，《彭博社》記者提問，美國國務院稱，中國在南海使用水砲驅離及切斷錨鏈的行為已危及菲律賓漁民的安全。美國國務院還表示，「美方將與菲律賓站在一起，共同應對中國日益危險的挑釁行為」。外交部對此有何評論？

對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，菲律賓 12 日有組織有預謀地糾集大量船隻在仙賓礁附近海域挑釁滋事，並衝闖仙賓礁潟湖。期間，菲方所謂漁船不顧中方一再勸阻和警告，頑固在仙賓礁潟湖滯留，還多次採取惡意轉向等危險舉動。

郭嘉昆稱，菲方人員甚至持刀威脅中方現場維權執法的海警，菲方行徑嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重違反國際法和《南海各方行為宣言》，嚴重破壞海上和平穩定。

中國強硬主張南海主權。圖為日前在南海仙賓礁的9701號菲律賓海警船，孤身對抗中國54艘船隻。 圖 : 翻攝自菲律賓海警隊 (資料照片)

郭嘉昆表示，菲方應該立即停止「侵權挑釁」和「煽宣炒作」，停止無休止地上演自編自導的海上鬧劇，不要挑戰中方維護自身主權和權益的堅定決心。

「美國不是南海問題的當事方，無權介入當事方之間的涉海問題，美方應該停止發表顛倒黑白，挑動對抗的言論，停止縱容支持菲律賓在南海挑釁生事。」郭嘉昆說。

中國和菲律賓都聲稱擁有南海島礁的主權，雙方對次為此發生衝突。

