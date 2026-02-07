美控中秘密核爆炸試驗! 北京駁炒作「中國核威脅」拒參與軍控談判

美國總統川普已拒絕俄羅斯總統普丁提出、在條約到期後自願延長戰略核武部署上限的提議，使美俄戰略核武部署目前處於無正式約束狀態。 圖：翻攝自 X MonitorX

[Newtalk新聞] 據《路透社》報導，美國負責軍控與國際安全事務的副國務卿狄南諾（Thomas DiNanno）近日在瑞士日內瓦出席裁軍會議時表示，美方掌握情資顯示，中國曾進行核爆炸試驗，並準備進行當量達數百噸的核試。狄南諾指出，中國於 2020 年 6 月 22 日進行過一次核試驗，並指控中國軍方試圖掩蓋相關行動，原因在於「明知此舉違反禁核試驗承諾」。

針對美方指控，中國裁軍事務大使沈健並未直接回應是否進行核試驗，但強調北京在核問題上一貫秉持審慎負責態度，並反對美方「持續炒作所謂的中國核威脅論」。他同時指責美國是「加劇軍備競賽的罪魁禍首」。另一方面，美俄於 2010 年簽署的《新削減戰略武器條約》已於 2 月 4 日到期，意味著半個多世紀以來，美國與俄羅斯首次在戰略飛彈與核彈頭部署方面失去約束性限制。

廣告 廣告

美國總統川普主張，以一項納入中國的新協議取代原有條約。狄南諾在會中表示，當前美國面臨多個核武大國的威脅，「在 2026 年及以後，僅與單一核武國簽署雙邊條約已不合時宜」，並重申美方預估，到 2030 年，中國將擁有超過 1000 枚核彈頭。

中國方面則再次表明，現階段不會參與軍控談判。北京先前指出，美方要求中國加入軍控談判「不公平、不合理」，並強調中國核彈頭數量遠低於美俄，「中美核力量不在同一量級」。

《路透社》報導也指出，美國在推動納入中國與俄羅斯的新一輪軍控協議之際，指控中國於 2020 年秘密進行核試驗。而 X 《MonitorX》指出，美國總統川普已拒絕俄羅斯總統普丁提出、在條約到期後自願延長戰略核武部署上限的提議，使美俄戰略核武部署目前處於無正式約束狀態。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統

謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…