美控協助共軍 「阿里巴巴」等列CMC清單

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記者廖子杰／綜合報導

美國戰爭部8日公布新一波名單，認定電子商務集團「阿里巴巴」、網路搜尋引擎巨頭「百度」，以及汽車製造商「比亞迪」等中國大陸企業，正在協助與支持共軍。在美「中」戰略競爭背景下，此舉被視為美方擴大審查陸企的最新動作。

英國《衛報》報導，五角大廈8日更新的「中國軍事企業」（CMC）清單，取代年初短暫發布的版本。今年2月，五角大廈曾公布一份更新名單，但隨即撤回且未說明原因。此次重新發布的名單大致相同，新增「阿里巴巴」、「百度」、「比亞迪」，以及生技大廠「藥明康德」、從事開發人工智慧（AI）驅動機器人業務的「速騰聚創」與「宇樹科技」等。

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不得參與美政府與五角大廈採購案

CMC清單旨在識別並揭露在美國直接或間接營運、且被認定協助中共軍方及「軍民融合」戰略的陸企。

報導說，儘管美國政府現階段未立即制裁名單中的陸企，然而根據《國防授權法》（NDAA）第1260H條款規範，五角大廈在未來數年內，將不得與清單中的企業簽署任何採購合約或協議。因此，公布這份清單形同向美國其他供應商和聯邦政府單位傳達明確訊息，展現美方堅定對抗協助共軍企業的立場。

華府智庫「捍衛民主基金會」中國大陸問題專家辛格頓表示，這份名單的公布，讓外界認清「川習會」後美「中」激烈競爭現實。部分分析認為，五角大廈此舉可能進一步加劇美「中」緊張關係。

五角大廈公布「中國軍事企業」（CMC）清單，加強審查與管制力道。（達志影像／美聯社資料照片）

中國大陸電商巨頭「阿里巴巴」被美方納入CMC黑名單。（達志影像／美聯社資料照片）