美控支援共軍 阿里巴巴否認

英國金融時報引用白宮國家安全備忘錄報導，美國指責大陸科技巨頭阿里巴巴，為中共軍方針對美國境內目標的「行動」提供技術支持。阿里巴巴聲明表示相關指控和暗示完全不屬實，目的在於破壞川普總統最近與大陸達成的貿易協議。

報導指，該備忘錄包含解密的「絕密」情報，內容涉及阿里巴巴如何向解放軍，提供白宮認為威脅美國安全的能力。備忘錄顯示，阿里巴巴不僅提供大陸政府、解放軍存取客戶敏感資料的管道，包括ＩＰ位址、WiFi資訊和付款紀錄，更提供多項ＡＩ相關服務。

文件指出，阿里巴巴員工曾將「零日漏洞」相關資訊轉交給解放軍，意指未知的軟體安全漏洞，令開發人員來不及修補，成為網路攻擊破口。前中情局中國分析部門主管威爾德警告，解放軍網路入侵行動的廣度和深度已達到「前所未有」水準。

威爾德說，「解放軍每天對美國關鍵基礎設施進行廣泛入侵行動，包括機場、海港及太平洋地區美軍的重要運輸節點，甚至是美國本土」，「目標是為其系統性破壞戰策略奠基，以備軍事衝突時實施」。

路透報導，阿里巴巴發聲明表示，「文章中的主張及含沙射影，完全虛假」，指「我們質疑這篇匿名洩密報導背後的動機，「金融時報」承認他們無法證實。這場惡意公關操作顯然出自別有用心之人之手，目的在於破壞川普總統最近與大陸達成的貿易協議。

陸駐美大使館發言人劉鵬宇表示，在沒有有效證據的情況之下，美方妄下結論，對大陸進行毫無根據的指責，做法極其不負責任，完全歪曲事實，中方對此堅決反對。

