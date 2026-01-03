美控馬杜洛涉「毒品恐怖主義」罪名 紐約法院起訴

（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）美國總統川普於美東時間約凌晨4時宣布，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將兩人押送離境。美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）當地凌晨2時接連傳出爆炸聲，目擊者看見市內軍事基地冒煙。川普（Donald Trump）稍後於社群媒體指出，美國對委內瑞拉發動「大規模攻擊」，逮獲馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，將於上午11時（台北時間4日零時）在佛州舉行記者會進一步說明。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）則在社群媒體推文指出，馬杜洛及其妻佛羅雷斯（Cilia Flores）已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

她寫道：「馬杜洛面臨以下指控：毒品恐怖主義陰謀、古柯鹼走私陰謀、持有機關槍及破壞性武器，以及密謀持有機關槍和破壞性武器罪，後兩者都是針對美國。他們很快就會在美國本土法院接受司法嚴懲。」

早在2020年、川普第一個任期間，馬杜洛和其他委內瑞拉高層官員就在紐約聯邦法院被起訴，罪名包括參與「毒品恐怖主義」陰謀等。美國去年將對馬杜洛的懸賞金倍增至5000萬美元（約新台幣15.69億元）。

數月以來，美國在委內瑞拉沿岸及拉丁美洲太平洋沿岸，針對疑似販毒船隻發動一連串致命打擊。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）去年11月宣布，將委內瑞拉的太陽集團（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，因為這個集團涉嫌將非法藥物輸入美國。

馬杜洛政府一向否認涉及任何犯罪，並指控美國意在推動委內瑞拉政權更迭，是出於圖謀掌控委國自然資源，特別是龐大的石油儲量。而川普多次重申，並未尋求委國政權更迭。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天告訴委國國營電視台，她不知道馬杜洛夫婦的下落，並要求川普政府立即提供兩人仍存活的證據。

羅德里格斯說，美國的攻擊已造成委內瑞拉各地官員、軍人及平民喪命。（編輯：陳妍君）1150103