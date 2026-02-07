美控「中」秘密核試 籲加入新3方會談

記者丘學陞／綜合報導

美國「有線電視新聞網」（CNN）7日報導，美國指控中共於2020年秘密進行核子武器試驗，已違反《全面禁止核子試爆條約》（CTBT）。同時美方因應《新戰略武器裁減條約》已正式失效，將此為契機，呼籲中共加入新的3方核武限制談判。

試圖隱藏行為 明顯違反CTBT

報導引述美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的次卿狄南諾，6日在瑞士日內瓦的裁軍會議指控中共於2020年6月22日進行爆炸當量相當於數百噸黃色炸藥（TNT）的核試，還透過「解耦」（decoupling）方法，避免外界透過地震監測核爆活動，試圖隱藏其行為，明顯違反CTBT。

對此，「全面禁止核子試爆條約組織」（CTBTO）雖表示未於美方指控的時間，探測到任何核子活動，但由於若當量較低，可能為監測系統所忽略。狄南諾也指出，CTBTO僅能監測大於500噸TNT當量的核試。

與此同時，《新戰略武器裁減條約》5日到期失效，狄南諾也證實，美國將持續進行核武嚇阻戰力現代化，以實力敦促對手展開談判，並有意在美俄參與的基礎上，將中共納入未來新的戰略武器限制條約中。

美國指控中共違約進行核試，籲中共加入新的3方核武限制談判。圖為共軍具核武搭載能力的洲際彈道飛彈。（達志影像／路透社資料照片）