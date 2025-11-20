美推動俄烏停戰新方案 傳要求烏割地換取和平

美國網路媒體稱，美國與俄羅斯官員已經著手起草烏俄和平計劃。(圖／達志影像美聯社)

美國總統川普再度提出解決烏俄戰爭的新方案，根據網路媒體Axios報導，美俄官員已起草一份28點和平計劃，主要內容包括要求烏克蘭放棄東部頓巴斯地區，以換取美國提供的安全保障。這份計劃未納入烏克蘭與歐洲官員參與，對烏克蘭而言是重大讓步。川普近日在美國-沙烏地投資論壇表示對俄羅斯總統普欽感到失望，同時也宣布將應沙烏地王儲請求，協助推動蘇丹和平進程。

根據網路媒體Axios的報導，美國和俄羅斯官員已經起草了一份包含28點的和平計劃，試圖終結烏俄戰爭。這份計劃的核心內容是讓俄羅斯獲得目前尚未完全控制的烏克蘭東部頓巴斯地區，作為交換條件，美國將向烏克蘭及歐洲提供防範俄羅斯侵略的安全保障。這份計劃被認為納入了許多俄羅斯的願望清單，但缺乏烏克蘭方面的訴求，對烏克蘭來說不僅是重大讓步，還具有戰略風險。

值得注意的是，美國陸軍部長已率領軍事代表團抵達烏克蘭展開會談。美軍高階將領的到訪強烈暗示川普政府可能正在尋求與烏克蘭合作，以增加對俄羅斯的壓力。然而，Axios的報導指出，在起草這份28點和平計劃的過程中，烏克蘭官員和歐洲官員都未參與其中。

川普在美國-沙烏地投資論壇上表達了對俄羅斯總統普欽的失望之情。他提到普欽曾致電表達對他解決亞塞拜然問題的讚賞，而他回應普欽不需擔心那個，只要解決烏俄戰爭就好。川普表示他原本認為解決烏俄衝突對他來說會很簡單，因為他與普欽關係良好，但現在對普欽感到有些失望。

除了烏俄衝突外，川普還宣布將應沙烏地阿拉伯王儲的請求，協助推動蘇丹和平進程。蘇丹內戰已持續兩年半，造成饑荒、數百萬人流離失所，甚至有種族滅絕的指控。聯合國已將蘇丹現況描述為全球最嚴重的人道危機。

