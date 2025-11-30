美推「加密之都」 專家解析交易監理與課稅

▲美國總統川普推動「加密之都」，引發全球關注，專家也就加密貨幣交易監理與課稅進行解析。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普日前宣告要讓美國成為「世界加密之都」，國際間有關加密貨幣交易日趨龐大，各國對相關交易及平台的監理與課稅等亦日益重視。依據財政部報告顯示，截至113年底單就台灣稅捐稽徵機關函查或蒐集相關資料而查獲漏報虛擬通貨交易的所得，即已高達新台幣上億元。因此，財政部為遏止逃漏、掌握稅源，亦將配合新興交易型態檢討資料蒐集方法，以提高查核效能。

勤業眾信稅務部資深會計師袁金蘭指出，目前台灣有關虛擬通貨的課稅方式，僅買賣交易所得部分有較為明確的原則，並根據財政部提供給立法院財委會報告內容說明，其中在「買賣證券性質的虛擬通貨」部分，個人或營利事業買賣具證券性質的虛擬通貨，交易損益屬《所得稅法》第4條之1規定的證券交易損益，停徵所得稅，但營利事業應依所得基本稅額條例規定將該損益計入基本所得額。

在「買賣非證券性質的虛擬通貨」部分，個人非經常性買賣非屬證券性質虛擬通貨的所得，屬《所得稅法》第14條第1項第7類規定的財產交易所得，應以交易時的成交價額，減除原始取得成本及相關費用後的餘額為所得額，併入綜合所得總額課徵所得稅。 而營利事業買賣非屬證券性質虛擬通貨，應依《所得稅法》第24條第1項規定，以其收取的收入減除相關成本費用後計算損益，併計其所得額依法課徵營利事業所得稅。

至於所謂「具證券性質的虛擬通貨」，袁金蘭補充說明，主要指運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術，表彰得以數位方式儲存、交換或移轉的價值，且具流通性及投資性質者。若個人有非經常性買賣非屬證券性質虛擬通貨的交易損失，依現行所得稅法規定，該財產交易損失應可與當年度財產交易所得互抵，扣除不足數得於以後3年度的財產交易所得中扣除。

依實務觀察，因目前多數買賣虛擬通貨交易係於海外交易平台上，故個人因該等於海外平台交易的所得應屬於「海外所得」，依所得基本稅額條例第12條規定，若全戶全年之海外所得達新台幣100萬元以上時，即應全數計入個人基本所得額項目中計算。

此外，為健全虛擬資產業務經營與發展，強化虛擬資產服務及市場管理，保障虛擬資產交易人權益，金管會也於今年3月間提出《虛擬資產服務法》草案，並於10月30日於立法院財務委員會進行專題報告。

勤業眾信稅務部協理周正國說明，VASP專法草案明定主管機關為金管會，未來VASP提供服務將須申請特許執照，且須加入VASP同業公會方能營業，VASP專法亦按交換、移轉、保管、發行等虛擬資產業務，將VASP區分為虛擬資產交換商、虛擬資產交易平台商、虛擬資產移轉商、虛擬資產保管商、虛擬資產承銷商、虛擬資產借貸商及其他虛擬資產服務商等，並授權主管機關訂定相關子法規。

由於比特幣等具暴漲暴跌特性，因此，加密貨幣市場已進一步發展出與黃金或法幣如美元等穩定資產掛鉤的「穩定幣」，而各國亦分別通過或實施相關監理法案，例如美國國會通過天才法案、香港實施「穩定幣條例」、日本修訂「支付服務法」等以因應穩定幣發展。

而VASP專法草案亦就台灣穩定幣的發行與管理訂定相關規範，並要求主管機關就台灣境內發行穩定幣的許可前，應洽央行意見，簡言之即由金管會及央行共同監理。而根據金管會及央行所述，VASP專法草案雖未就穩定幣發行人限制為金融機構，但基於穩建及安全考量，初期將優先由金融機構來發行。

另外，因目前VASP專法尚未通過，參照金管會新聞稿，VASP提供服務前應依現行規定先完成洗錢防制登記（新制），至於原已依洗錢防制法令遵循聲明制度（舊制）而得提供虛擬資產服務的業者，亦應於今年9月底前完成洗錢防制登記，始得繼續經營業務。依照金管會VASP專區公告資料顯示目前台灣共有9家業者完成洗錢防制登記，另有18家舊制業者因未完成登記制，因此已經不得繼續提供任何虛擬資產服務。

袁金蘭提醒，上述VASP專法尚未立法通過，且財政部亦未對相關課稅規定訂定專法或頒布解釋函令，目前就虛擬通貨相關交易除相對較為明確的所得課稅原則外，是否亦會涉及其他稅捐如營業稅等的課稅？相關VASP業者或擬進行虛擬通貨交易者，除關注前述VASP專法的立法進度外，亦應進一步留意未來財政部是否公布其他的課稅規範。

