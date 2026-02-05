美推「關鍵礦物價格下限」機制 聯手墨西哥、歐盟和日本重塑供應鏈秩序

4日在華盛頓國務院舉行的關鍵礦產部長級會議上，多國部長們齊聚合照。（圖／達志／美聯社）

美國貿易代表於美東時間4日表示，美國正與墨西哥、歐盟與日本研擬實施關鍵礦物最低價格機制。合作夥伴也計劃共同努力儲備關鍵礦產資源。

據《CNBC》報導，川普政府（Trump administration）正探索與墨西哥在關鍵礦物領域建立合作夥伴關係，作為預計於7月1日前完成的《美國－墨西哥－加拿大協定》（United States-Mexico-Canada Agreement，USMCA）定期檢討的一部分。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，潛在的合作關係將「解決全球市場扭曲問題，這些扭曲已使北美關鍵礦物供應鏈容易受到中斷衝擊。」格里爾將4日與墨西哥公布的消息，描述為1項「行動計畫」，該計畫將在未來60天內推動實施。

1名美國貿易代表辦公室官員表示，美國與墨西哥將探討對進口關鍵礦物實施價格下限（price floors）的方法，並討論如何在與其他國家的協議中落實這些最低價格機制。消息公布後，關鍵礦物企業「MP Materials」與「美國稀土公司」（USA Rare Earth, Inc.）股價分別下跌10%與12%。

另一方面，美國也正與歐盟及日本合作，建立關鍵礦物戰略夥伴關係，其中亦可能包含價格下限機制。美國與由27個成員國組成的歐盟，計畫在未來30天內簽署1項有關關鍵礦物供應鏈安全的合作備忘錄（memorandum of understanding）。

格里爾表示，與歐盟及日本的合作顯示「全球最大、以市場為導向的經濟體，正致力於為關鍵礦物的優惠貿易建立新的範式。」美國與歐盟亦將討論共享關鍵礦物戰略儲備資訊，並尋求在礦產開採、精煉與加工方面的合作方式。

與墨西哥的行動計畫旨在推動協調一致的關鍵礦物儲備機制，以及制定其開採、加工與貿易的共同規範。該計畫亦預期在投資、地質測繪與供應鏈中斷的快速應變方面進行協調。美墨雙方計畫初期將聚焦於1組特定關鍵礦物，具體項目將於稍後決定。

報導補充，川普政府已將關鍵礦物置於其貿易與產業政策的核心，試圖降低對中國的依賴。北京在全球供應鏈中占據主導地位，並曾於去年與美國的貿易爭端期間，試圖切斷稀土（rare earths）出口。稀土屬於關鍵礦物的1個子類別，被廣泛應用於先進軍事設備、電動車、綠能、人工智慧、智慧型手機等關鍵產品。

美國政府稍早於2日啟動國家關鍵礦物戰略儲備。政府亦已取得多家關鍵礦物企業的股權，包括MP Materials、美國稀土公司，以及加拿大的「Lithium Americas」與「Trilogy Metals」。

美國國防部（Pentagon）於去年7月與MP Materials達成1項具有里程碑意義的協議，其中除取得股權外，亦包含價格底線與包銷協議（offtake agreement）。美國商務部（Commerce Department）上週宣布，計畫在特定條件下，向美國稀土公司提供融資，並換取其股權。

