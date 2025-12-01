美推28點和平計畫 日內瓦協商美特使赴俄

加薩和平談判10月初達成協議後，川普打鐵趁熱，拋出烏俄28點停火方案，卻引爆烏克蘭軍民的怒火。

28點停火方案要求烏克蘭割讓整個頓巴斯地區、軍隊規模限制在60萬人，而且不能加入北約組織要入憲，對烏克蘭人而言，根本是喪權辱國。

共和黨大老不買單 轟變相鼓勵俄侵略

美國的28點和平計劃太親俄羅斯，共和黨大老麥康諾也不埋單，砲轟這根本就是變相鼓勵俄羅斯的侵略行為。

美俄在幕後私下協商，把烏克蘭跟歐洲盟友都蒙在鼓裡 ，輿論一片譁然。

和平方案大幅修正 美派特使赴俄

美國跟烏克蘭23號在瑞士日內瓦舉行會談，討論美方的「28點方案」，起草了新的和平架構。經過幾個小時的協商，美烏團隊達成共識，和平方案縮減為19點。川普也在真實社群發文，他已經指派特使魏科夫，前往莫斯科會見普亭。

普亭暗示他可能會接受美烏版的和平草案。但他要烏克蘭撤軍割地。否則戰鬥就不會停止。

責任編輯／李家成

