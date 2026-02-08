美推6300億軍售？ 金融時報：含愛三、新防空系統

英國金融時報指出，美方正計畫對台出售一筆金額大約6千3百億台幣的軍購案。（示意圖／unsplash）





台灣與美國軍售再傳新進展，英國金融時報指出，美方正計畫對台出售一筆金額大約6千3百億台幣的軍購案，核心項目包含一個營級的增程型愛國者三型飛彈，以及美軍新一代低層級防空雷達系統，專家分析，這套系統具備360度全向接戰能力，對台灣當前空中防禦將會是一大助力。

美軍愛國者三型飛彈發揚火力威力驚人，現在英國金融時報指出，美方正準備一筆對台龐大軍售案，其中核心項目就是這套，數量包含一個營使用的增程型愛國者三型飛彈，以及同步引進LTAMDS雷達、NASAMS地對空飛彈系統等，預估金額達台幣6300億，其中這款受矚目的LTAMDS雷達屬於低空防衛感測系統，具有3面雷達陣列，可同時檢測和應對，來自任何方向威脅，探測距離更遠解析度高，為愛國者飛彈系統提供，更精準的目標資料。

淡江戰略所副教授林穎佑：「這個雷達其實過去曾經有一個外號，就是鬼眼雷達，主要原因是透過一些，更新的技術去做到，這個低空跟高空的相關整合。」

而未來也將結合IBCS整合防空系統，讓我軍防空從點對點，防禦範圍升級為全域聯網，不過能否與國產飛彈武器，做整合還是重要關鍵。

淡江戰略所副教授林穎佑：「更重要的應該是在，實驗跟其他的一些系統，跟其他的我們國產製的飛彈，進行聯合進行一個，整合的一個先期實驗。」

當前兩岸情勢緊張之下，美方助台強化防禦，無疑觸及北京當局的敏感紅線，也替4月川習會添變數，在美中角力戰中，台灣是否成了，大國間的談判籌碼，就看軍售案進展，如何牽動台海局勢。

