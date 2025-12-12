美提烏撤軍、俄設經濟區 烏克蘭批用主權換暫時停火

美國提出的俄烏和平計畫被多家歐洲與亞洲媒體解讀為，要求烏克蘭部隊從俄軍占領周邊以外的頓內茨克地區撤出，並由俄方在當地設立自由經濟區，但俄軍不需要同步撤軍，只要停止新攻勢即可。

這樣的設計被烏方內部批評是「用烏克蘭主權換暫時停火」，讓俄羅斯在戰火未平的情況下先坐實對土地與經濟命脈的控制。

美國總統川普（Donald Trump）回應，「事實上除了澤倫斯基總統外，其他人民都很喜歡協議的理念，這並非易事，它就像是1千倍於此的複雜房地產交易，但這項協議可以阻止每個月成千上萬人喪命，其中大部分是士兵。」

外界關注的另一個焦點是札波羅熱核電廠未來由誰掌控？傳出草案構想讓核電廠由國際原子能總署監管，部分電力供應俄控區，部分輸往烏克蘭本土，藉此換取戰場降溫，但詳細條件與安全機制雙方迄今沒有共識。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，「大約1小時前我們才和美方團隊開完會，討論的是安全保障框架文件，這份文件必須夠強而有力，才能真正保護烏克蘭。我們希望它能獲得美國國會批准，這代表我國將獲得真正穩固且具法律約束力的安全保證。」

同一時間，俄羅斯國防部公布無人機畫面，宣稱已完全控制頓內茨克北部小鎮錫韋爾斯克，這裡是向重要交通樞紐斯拉夫揚斯克推進的跳板，克里姆林宮甚至在會議上公開恭賀前線部隊「解放」此城。不過烏軍強調，城市部分街區仍在烏方手中，俄軍只是趁惡劣天候滲透，戰況仍在拉鋸。

面對這份飽受爭議的和平藍圖，北約一方面持續在祕密談判桌上與美俄烏多方溝通，另一方面也公開提醒歐洲不能把戰火視為「遙遠的衝突」。在柏林的一場安全會議上，北約秘書長呂特直言「我們就是俄羅斯的下一個目標」，盟國必須儘快調整為戰時思維，全面提升軍備與產能，否則將付出和祖父母世代一樣沉重的代價。

