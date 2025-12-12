美提議烏克蘭撤出頓巴斯成立「特別經濟區」 澤倫斯基：兩大問題難解

烏克蘭總統澤倫斯基透露，美方提議烏克蘭撤出頓巴斯，成立「特別經濟區」。路透社資料照片



烏克蘭總統澤倫斯基週四（12/11）舉行記者會，說明美國總統川普政府提出的俄烏和平方案。他透露，美方提議烏克蘭完全撤出東部頓巴斯，在目前仍由烏軍控制的區域成立「特別經濟區」或「非軍事區」，俄烏雙方均不佔領。但他認為，這項提議並不公平。

英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以沉重語氣向記者表示，美方希望俄烏戰爭迅速結束，但有兩大難解問題：一是領土，二是札波羅熱核電廠的控制權。他也認為，俄羅斯根本無意結束戰爭。

澤倫斯基表示，烏克蘭已向美方遞交更新後的「20點計畫」，以及其他有關安全保證、烏克蘭重建方案的文件，但有多份文件仍是未完成版。他說，川普政府希望在聖誕節前「全面了解」計畫內容。

在此之前，美、烏、俄及歐洲領袖已分別進行多次高層外交會晤，已草擬數份不同的和平方案。澤倫斯基說：「最後一哩路是最困難的。因為許多原因，整件事可能破局。」

「特別經濟區」如何管理？澤倫斯基：片面撤軍不公平

澤倫斯基說，俄羅斯想要全面併吞頓巴斯地區，「但我們當然不接受」，不僅是因為主權問題，也擔心莫斯科未來將從頓巴斯進一步侵略烏克蘭。

頓巴斯地區涵蓋烏克蘭東部的頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）兩州，俄羅斯自2014年起即在此戰鬥，試圖併吞。如今烏克蘭仍控制頓巴斯約30%的區域，俄方意圖藉由美國斡旋的和平談判奪取。

澤倫斯基表示，美國提出的解決方案是要烏軍撤出目前仍控制的頓巴斯區域，同時要求俄方承諾不會佔領，而是成立「特別經濟區」，俄方則稱之為「非軍事區」。

但澤倫斯基表示，這片區域要由誰管理、如何確保撤軍措施公平對等，仍是很大的問題。

他認為要求烏克蘭單方面撤軍並不公平，俄羅斯也應後撤相同距離；此外由誰來維持這片區域的和平也是難題，「要怎麼阻止（俄羅斯）不向前推進？要怎麼阻止他們偽裝成平民滲透進來控制整片區域？」

澤倫斯基說：「如果要我們妥協，必須提出一個公平的妥協方案。」但他也表示，領土問題應由「烏克蘭全民」決定，民眾可透過公投或選舉做出選擇。

另一難題：札波羅熱核電廠控制權

他也表示，札波羅熱核電廠的控制權是另一個癥結點。這座歐洲最大發電廠位在俄烏戰爭前線，自2022年3月起就落入俄軍控制。

澤倫斯基說，可能的解方是要求俄羅斯撤出，由烏克蘭與美國共同控制核電廠。但他承認相關安排的細節仍不明朗，也認為莫斯科可能不會同意。

川普似已不耐煩

BBC指出，川普似乎已對複雜難解的俄烏衝突感到厭煩，烏克蘭及其盟友擔心，美方最終可能強行要求烏克蘭接受俄方屬意的和平方案。

目前烏克蘭幾乎夜夜遭到大規模空襲，迫切希望能在複雜的協議成形前，先落實立即停火。但俄軍仍在前線持續小幅推進，拖延停火對俄方更有利，密集攻擊也正在消耗烏克蘭民眾的體力與意志。

澤倫斯基表示，美方與俄羅斯經過多輪會談後，目前在這件事上「與俄方立場一致」。

