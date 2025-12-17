美提「北約級別」安全保障要求烏克蘭領土讓步！《日經》指美國多次要求將烏軍「撤離頓內茨克州」並設立為非武裝中立地帶、成立「自由經濟區」
美國政府官員於15日表示，為了防止俄羅斯再次侵略，美方已同意參與對烏克蘭提供「安全保障」。根據《日經》報導，作為提供安全保障的交換條件，美國要求烏克蘭在領土問題上作出讓步，「但烏克蘭方面仍堅持不承認割讓本國領土的立場」。對此，該名美國官員指出，已提出「包含類似北約（NATO）集體防衛條款《北大西洋公約》第五條的、極為強而有力的安全保障方案」，並表示「確信俄羅斯最終將接受這些內容」。
以下為《日本經濟新聞》全文報導：
美國以「安全保障」為籌碼，迫使讓步，向烏克蘭提出多項領土方案
美國政府官員於15日表示，為了防止俄羅斯再次侵略，美方已同意參與對烏克蘭提供「安全保障」。但作為提供安全保障的交換條件，美國要求烏克蘭在領土問題上作出讓步。烏克蘭方面仍堅持不承認割讓本國領土的立場。
美國官員在14日至15日於德國柏林，與烏克蘭就和平方案進行約8小時協商後，向媒體作出說明。
該名官員指出，已提出「包含類似北約（NATO）集體防衛條款《北大西洋公約》第五條的、極為強而有力的安全保障方案」，並表示「確信俄羅斯最終將接受這些內容」。
北約第五條規定，若任一會員國遭受武力攻擊，即視為對全體會員國的攻擊並予以反擊。若以第五條為範本，一旦停戰後烏克蘭再遭侵略，美歐是否將對核武國家俄羅斯發動攻擊，將成為關鍵爭點。
烏克蘭總統澤倫斯基表示，若能獲得美歐明確承諾的安全保障，烏克蘭願意放棄長期以來所追求的北約入會。
美國官員說明，安全保障內容包括停火監督、履行協議的驗證機制，以及避免衝突的措施，並強調「目前提出的是可提供的最高等級保障」。
官員亦提及，相關保障可能需以條約形式，並經美國聯邦參議院批准。
美國正以安全保障作為籌碼，要求烏克蘭在領土問題上讓步。美方警告，安全保障「不會永遠擺在談判桌上」，並要求烏克蘭儘速作出決斷。
在領土問題上，雙方分歧仍然深重。澤倫斯基堅持原則，拒絕承認包括被俄羅斯占領地區在內的任何事實上的俄羅斯支配。
針對烏克蘭東部頓巴斯地區（頓內茨克州、盧甘斯克州），澤倫斯基強調：「無論在法律上或事實上，都不會承認為俄羅斯領土。即使是暫時被占領的地區，也不會承認。」他於15日對烏克蘭媒體如此表示。
俄羅斯則要求國際社會在法律上承認整個頓巴斯為俄羅斯領土。美國則試圖透過「凍結衝突」方式，實質固定俄羅斯對其占領地區的控制。
據悉，在截至15日的和平協議中，美國多次要求烏克蘭軍隊自頓內茨克州的控制區撤離，並提出將該州設為非武裝中立地帶、成立「自由經濟區」的方案。
澤倫斯基承認領土談判進展困難，同時表示「期待美國提出能夠促成一定程度共識的不同領土方案」。
美國官員指出，領土問題應由烏克蘭與俄羅斯自行協商，並透露「已提出多項解決方案，試圖彌合雙方分歧」。
部分歐洲領導人在和平協商後發表聯合聲明指出，烏克蘭的領土問題「應在『安全保障』確立後，由烏克蘭國民自行決定」。
為期兩天的協議中，美國方面由中東特使威特科夫及川普的女婿庫許納出席，烏克蘭方面則由國家安全與國防會議書記烏梅洛夫參與，德國、法國等歐洲領導人亦有出席。
美國與烏克蘭預計本週末在美國南部佛羅里達州邁阿密再次舉行協商。
除了領土問題外，安全保障本身也仍存在歧見，歐美之間對參與方式的溫度差仍明顯。
歐洲方面計畫支援烏克蘭維持約80萬人的兵力，以確保其領土防衛能力，並在美國協助下，推動由歐洲志願國家組成多國部隊，以重建因長期戰事而人力不足的烏克蘭軍隊。
美國主導建立可讓各國參與的停火監督機制，同時完善未來防範再度攻擊的早期警戒與降溫體制。
不過，美國將主導到何種程度仍不明朗。美國官員被問及是否包含派遣美軍地面部隊時，明確回答「不會」。
川普於15日對媒體表示：「烏克蘭失去了部分領土，但在安全保障方面，我們正與歐洲合作。」並強調「主要由歐洲承擔，致力防止戰爭再次爆發」。
參與和平協商的波蘭總理圖斯克透露，美方代表團已表明，若俄羅斯再次侵略烏克蘭，美國將行使軍事力量。波蘭媒體對此進行了報導。
至於俄羅斯是否同意仍難以預測。俄方對烏克蘭安全保障問題，表明不接受在缺席俄羅斯的情況下進行協議。
（圖片來源：三立新聞）
