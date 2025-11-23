美提28點俄烏和平計畫 美烏英德法將於23日協商

美國日前提出28點俄烏和平計畫，要求烏克蘭割地裁軍換取和平，並把協商最後期限定在27日感恩節，讓烏克蘭面臨艱難取捨。

川普（Donald Trump）22日表示提案並非最終方案，可以協商但態度仍然強硬；烏方則宣布，美國、烏克蘭與英法德等歐洲代表，23日將在瑞士舉行進一步磋商。

美國總統川普說道，「無論如何，我們都得結束這一切。如果澤倫斯基拒絕提案，他可以繼續，繼續打到最後一刻。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提及，「攸關的是烏克蘭主權與歐洲安全，烏克蘭和歐洲同時參與計畫是正常的，這正是我們明天及未來幾天要做的，制定共同計畫。」

在這樣的背景下，本屆G20高峰會22日在南非開幕，歐洲國家領袖與日相高市早苗開會討論烏克蘭和平計畫。

大會通過的領袖宣言也明文表示，各國必須依照《國際法》與《聯合國憲章》，以和平方式解決衝突，並強調所有國家都必須避免以武力，或以武力威脅的方式，破壞他國的領土完整與主權。

不過川普單方面指控主辦國南非迫害白人而缺席峰會，蒲亭（Vladimir Putin）則因為被國際法庭發出逮捕令，也並未出席，讓峰會效力大打折扣。各國也警告，地緣政治裂痕已經威脅到G20在解決經濟危機上的角色。

