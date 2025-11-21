美提28點和平計畫 要求烏克蘭割地、大幅裁軍

烏克蘭總統澤倫斯基，20日會見來訪的美國陸軍部長德里斯科等軍方高層，討論美方提出的28點和平計畫草案，根據內容，烏克蘭須放棄克里米亞、頓巴斯等佔領區，大幅縮減部隊與軍備，排除北約在境內駐和平部隊，並在《憲法》寫入永不加入北約，百日內重新大選等等，換取美國提供安全保障，俄羅斯則會與歐洲簽署互不侵犯條約，並得以重返八大工業國，再次回到國際社會。《金融時報》報導這份計畫是美俄雙方密商，幾乎順著俄羅斯的要求，但白宮否認。

美國白宮發言人李威特指出，「特使魏科夫和魯比歐過去1個月一直在低調制定計畫，他們一直與俄烏雙方平等接觸，了解這些國家將承諾什麼，以實現持久且持久的和平。」

美方施壓澤倫斯基，希望在27日感恩節之前就簽署協議，年底之前徹底解決戰爭，然而多項條款已經明顯踩到烏方的主權紅線，澤倫斯基這次沒有斷然拒絕，而是同意研議方案細節，表示未來幾日會跟川普總統通話，推動戰爭的公正終結。資深官員直言，這簡直是今（2025）年稍早，極具爭議的美烏礦產協議2.0版，歐盟與烏克蘭民間也難以支持。

烏克蘭軍隊牧師丹尼斯說道，「我認為俄羅斯不會停止的，輕易接受他們這些條件是不智的，幾乎等於投降。」

烏克蘭駐聯合國大使表示，「結束這場戰爭只有一條可行道路，必須在經濟、政治和軍事上施壓，迫使俄羅斯撤退。」

蒲亭則酸烏克蘭政府貪腐醜聞不斷，已經淪為靠戰爭撈錢的犯罪集團．在此同時持續對烏克蘭發動猛攻，20日襲擊東南部城市札波羅熱，又造成5人死亡3人受傷。俄軍還宣布已經全面控制了東部哈爾科夫的戰略城市庫皮揚斯克，但烏軍並未證實。