美提28點烏俄和平計畫！全文一覽 川普嗆：澤倫斯基不同意就繼續打仗

川普稱澤倫斯基若不同意協議，就繼續打仗。圖／翻攝自白宮臉書

美國近日提出了一項新的俄烏和平方案，其中28點提案，包括要求烏克蘭割地、軍力限制60萬人以下、永不加入北約、若烏方對俄境內發動攻擊美國則不再提供安全保證等，該項和談條件將於27日簽署協議；對此烏克蘭總統澤倫斯基表示，這是烏克蘭面臨「放棄尊嚴」或「放棄與美國作為夥伴」的艱難抉擇，美國總統川普則聲稱，若不滿意此提案「就只能繼續打仗」。

根據《CNN》報導，美國總統川普日前表示，為了結束烏俄戰爭，美國向烏克蘭提出28點和談條件，不過這項協議並非最終方案，川普稱「我們認為該草案是一個基礎，還需要進一步完善」，他說「烏克蘭與俄羅斯的戰爭本不應該發生，如果我是總統，這場戰爭絕對不會發生。」

川普補充道「無論如何，我們都必須結束這場戰爭」，不過和談條件曝光，烏克蘭總統澤倫斯基表示，要在27日前決定並簽屬協議，是「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。

烏克蘭的盟友近日將在南非舉行20國集團（G20）峰會討論這項提議，認為必須權衡該如何強化這項提議，又不疏遠美國；對此川普受訪時被問及，如果烏克蘭總統澤連斯基在27日最後期限前「不接受該計劃」會有什麼結果，川普則回答「若不滿意就只能繼續打仗」。

針對協議，烏克蘭總統澤倫斯基表示，這是烏克蘭面臨「放棄尊嚴」或「放棄與美國作為夥伴」的艱難抉擇。圖／翻攝自白宮臉書

報導指出，美國和烏克蘭高級官員也將於今日在瑞士日內瓦會面，針對結束俄烏戰爭的方式展開會談，一位美國官員稱「此行的目標是在澤連斯基與川普會面之前敲定措辭」，不過該和平計劃仍在制定，任何最終協議都需要雙方讓步。

以下為美國「28點和平計畫」全文：

北約同意不在烏克蘭駐軍 俄羅斯、烏克蘭和歐洲將締結一項全面且徹底的互不侵犯協定，過去30年來的所有模糊不清的問題都將得到解決 預計俄羅斯不會入侵鄰國，北約也不會進一步擴張 俄羅斯和北約將在美國斡旋下舉行對話，以解決所有安全問題，創造局勢降級的條件，從而確保全球安全，增加合作機會和未來的經濟發展 烏克蘭將獲得可靠的安全保障 烏克蘭武裝部隊的規模將限制在60萬人以內 烏克蘭同意在其憲法中寫入不加入北約的條款，而北約也同意在其章程中加入一項條款，規定烏克蘭將來不會被接納 北約同意不在烏克蘭駐軍 歐洲戰鬥機將駐紮在波蘭 美國擔保：美國將因該擔保獲得補償、如果烏克蘭入侵俄羅斯，則將失去該擔保、如果俄羅斯入侵烏克蘭，除將採取果斷的協調軍事回應外，所有全球製裁將恢復，對新領土的承認以及該協議的所有其他利益都將被撤銷，如果烏克蘭無故向莫斯科或聖彼得堡發射飛彈，則該安全擔保將被視為無效。 烏克蘭符合加入歐盟的條件，在審議此議題期間，將獲得進入歐洲市場的短期優惠准入 一系列強而有力的全球措施，用於重建烏克蘭，包括但不限於：設立烏克蘭發展基金，投資快速成長的產業，包括科技、資料中心和人工智慧；美國將與烏克蘭合作，共同重建、開發、現代化改造和營運烏克蘭的天然氣基礎設施，包括管道和儲存設施；共同努力恢復受戰爭影響地區的生計，以恢復、重建和現代化城市和居民區、基礎建設、開採礦產和自然資源，世界銀行將制定一項特別融資方案，以加速這些努力。 俄羅斯將重新融入全球經濟：解除制裁將分階段、逐案討論並商定，美國將與該國簽署一項長期經濟合作協議，在能源、自然資源、基礎設施、人工智慧、資料中心、北極稀土金屬開採項目以及其他互利共贏的企業合作機會等領域開展共同發展；俄羅斯將被邀請重新加入 G8。 凍結資金將以以下方式使用：1000 億美元的俄羅斯凍結資產將投資於美國主導的烏克蘭重建和投資工作；美國將獲得該項目 50% 的利潤。歐洲將追加 1000 億美元，以增加可用於烏克蘭重建的投資金額。先前被凍結的歐洲資金將被解凍。剩餘的俄羅斯凍結資金將投資於一個獨立的俄美投資基金，該基金將在特定領域實施聯合計畫。該基金旨在加強美俄關係，增進共同利益，從而形成避免重燃衝突的強大動力。 將成立美俄安全問題聯合工作小組，以促進和確保遵守本協議的所有條款 俄羅斯將把對歐洲和烏克蘭的非侵略政策寫入法律 美國和俄羅斯將同意延長關於不擴散和控制核武的條約的有效期，包括《第一階段削減戰略武器條約》 烏克蘭同意依照《不擴散核武條約》成為無核國家 札波羅熱核電廠將在國際原子能總署的監督下啟動，所發電能將在俄羅斯和烏克蘭之間平均分配－50:50。 2國承諾在學校和社會中實施旨在促進對不同文化的理解和包容、消除種族主義和偏見的教育計畫：烏克蘭將採納歐盟關於宗教寬容和保護語言少數群體的規定，2國將同意廢除一切歧視性措施，並保障烏克蘭和俄羅斯媒體及教育的權利，必須拒絕並禁止一切納粹思想和活動。 領土：克里米亞、盧甘斯克和頓內茨克將被承認為事實上的俄羅斯領土；赫爾松和札波羅熱將沿著接觸線凍結，這意味著沿著接觸線事實上將得到承認，俄羅斯將放棄其在五個地區之外控制的其他已達成協議的領土。烏克蘭軍隊將從目前控制的頓內茨克州部分地區撤出，該撤離區將被視為中立的非軍事緩衝區，國際社會承認其為俄羅斯聯邦領土，俄羅斯軍隊不會進入該非軍事區。 俄羅斯聯邦和烏克蘭在就未來領土安排達成協議後，承諾不以武力改變這些安排；如違反此承諾，任何安全保障均不適用 俄羅斯不會阻止烏克蘭利用第聶伯河進行商業活動，並將就黑海糧食自由運輸達成協議 將成立一個人道委員會來解決懸而未決的問題：所有剩餘的囚犯和遺體將按照「全部交換」的方式進行交換，所有被拘留的平民和人質，包括兒童，都將被釋放；將實施家庭團聚計劃、採取措施減輕衝突受害者的痛苦。 烏克蘭將在100天後舉行選舉 參與這場衝突的所有各方都將獲得對其在戰爭期間行為的完全赦免，並同意今後不再提出任何索賠或考慮任何投訴 本協議具有法律約束力，由川普總統領導的和平理事會將監督和保障本協議的執行，任何違反本協議的行為都將受到制裁。 一旦各方同意本備忘錄，停火將在雙方撤退到約定地點開始執行協議後立即生效

