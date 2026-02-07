美提3武器發價書效期至3月15日 黃國昌：品項也都在民眾黨所提條例中

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

國防部昨（6）日表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款國防部呼籲立院儘速完成政院版預算。對此，民眾黨主席黃國昌說，那些品項也都包含在民眾黨所提出的軍購特別條例當中。相信接下來不管是行政部門或者是立法院應該會做最好的安排。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今早前往新北新莊進行市場掃街，會前聯訪時，媒體問，美方有針對國防特別預算，有向我方提供發價書草案，有效期到3月15日，國防部有呼籲說立法院盡速完成政院版預算？

對此，黃國昌說，美方的發價書，他看那個品項就是去年12月18日公告的品項，那些品項也都包含在民眾黨所提出的軍購特別條例當中，那這就是民眾黨所展現出來負責任的一個態度。有具體的品項，那些品項是台灣需要的，民眾黨就會支持，這也是為什麼在民眾黨的特別條例裡面，針對這些品項的名稱、數量，都一一的放在特別條例當中。那至於說相關時程上面的處理，他相信接下來不管是行政部門或者是立法院應該會做最好的安排。



