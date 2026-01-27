美揚言對韓祭出25%懲罰性關稅！許淑華：藍白再內耗 台灣恐淪下個苦主

記者盧素梅／台北報導

民進黨台北市議員許淑華今（27）日提醒，藍白內耗台灣，台美關稅恐淪下一個苦主。（圖／翻攝許淑華臉書）

美國總統川普26日威脅，將把南韓輸美汽車、木材、藥品及其他項目的對等關稅由15%調升至25%，理由是南韓國會遲未完成落實協議的立法程序。對此，民進黨台北市議員許淑華今（27）日也提醒，藍白內耗台灣，台美關稅恐淪下一個苦主。

許淑華在臉書發文指出，上週台美終於達成關稅協議，台灣爭取到 15% 稅率，成功與日、韓、歐盟平起平坐。細看內容，台灣在投資模式與分潤規劃上，甚至比日韓更具優勢。但現在，這份優勢可能因為藍白，而正處於危機邊緣。韓國的教訓就在眼前。

許淑華表示，今天，美國總統川普宣布，因南韓國會遲遲未落實貿易協定，美方決定祭出懲罰：將韓國汽車、木材、藥品的關稅，從 15% 重啟至 25%。這就是最響亮的警訊。如果藍白繼續在國會僵持內耗，拖延協定通過，台灣不僅會失去優質關稅，更可能被捲入更高的經貿風險。

許淑華說，前陣子民眾黨主席黃國昌特地飛往美國，本想風光「收割」成果，結果人還沒降落，《紐約時報》就搶先發布台美關稅好消息。事實證明，在國際經貿的談判桌上，藍白不僅沒幫上忙，還在國內拚命扯後腿。請藍白立委放下政治算計，回歸實質內容討論，除了關稅協議，更令人憤怒的是攸關全民福利與國家建設的「中央政府總預算」。

許淑華強調，藍白立委身為公僕，每個月坐領高額乾薪，卻在議場內大搞意識形態鬥爭，將國家發展的重要資源，當成政治勒索的籌碼。若再因內耗阻擋進程，將導致台灣錯失經貿轉型良機。藍白立委們將成為拖累台灣發展的歷史罪人。

