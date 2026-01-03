美揚言干預伊朗示威 德黑蘭警告美軍恐成攻擊目標

示威者紛紛上街。伊朗多達21省陷入癱瘓。 圖 : 翻攝自追著大事跑的人

[Newtalk新聞] 據美國有線電視新聞網《CNN》報導，伊朗多地近日爆發致命示威，美國總統川普揚言可能介入，引發伊朗高層強烈反彈。伊朗官員週五警告，若華府干預伊朗內政，部署於中東地區的美軍部隊恐成為攻擊目標。

本週美國新聞網站《Axios》報導也指出，川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾討論對伊朗發動進一步打擊的可能性，並考慮將目標擴及德黑蘭在黎巴嫩的盟友真主黨（Hezbollah）。對此，伊朗方面在社群媒體上回應，佩澤什基安（Pezeshkian）表示：「伊朗伊斯蘭共和國對任何殘酷侵略行為的回應，都將是嚴厲且具嚇阻性的。」

川普於週五在其社群平台 Truth Social 發文表示，若伊朗「照慣例向和平示威者開槍並以暴力殺害人民」，美國將「出手相助」，並稱美方已「隨時待命、準備行動」，此言論隨即引來伊朗政府高層接連回應。

伊朗國安委員會主席阿里・拉里賈尼（Ali Larijani）在社群平台 X 表示，美國的任何干預都將引發「整個地區的動盪，並摧毀美國的利益」。最高領袖哈米尼的親信顧問阿里・沙姆哈尼（Ali Shamkhani）則強調，伊朗國家安全是「不可逾越的紅線」，警告任何威脅伊朗安全的介入行動，都將遭到「令人後悔的回應」。

《CNN》報導指出，伊朗國會議長穆罕默德・巴蓋爾・卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）發出最為直接的警告，表示若美國採取行動，伊朗將把中東地區所有美軍基地與部隊視為合法攻擊目標。他指出，美國總統的相關言論已使美方在區域內的設施與兵力面臨風險。

外交部長阿巴斯・阿拉格奇（Abbas Araghchi）則表示，伊朗武裝部隊已進入待命狀態，「清楚知道該瞄準哪裡」，並警告任何侵犯伊朗主權的行動都將遭到回擊。伊朗外交部另發聲明指出，美國的威脅違反國際法，若伊朗遭到攻擊，將做出「果斷且全面的回應」。

國際危機組織（International Crisis Group）伊朗專案主任瓦埃茲（Ali Vaez）分析，川普的威脅使華府陷入「嚴峻的戰略兩難」。他指出，若美國未付諸行動，可能助長伊朗政權強硬姿態並壓抑未來抗議；但若實質介入，則恐引爆更大規模衝突，後果難以預測。

與此同時，伊朗國內示威仍在持續。週五，德黑蘭街頭再度出現抗議人潮，示威者高喊「自由」及「打倒獨裁者」等口號。部分地區安全部隊出動驅散人群，衝突場面不斷傳出。

伊朗通訊社《IRNA》報導，週四晚間，西部洛雷斯坦省阿茲納市（Azna）有示威者衝進警察局，造成至少3人死亡、17人受傷；另在西南部恰哈馬哈勒—巴赫蒂亞里省，也有至少2人在警方與示威者衝突中喪生。官方並指控部分示威者縱火、攻擊政府機構，並宣稱查獲武器。

此次示威的首起死亡事件發生於週三晚間，一名巴斯基（Basij）準軍事組織成員在洛雷斯坦省庫赫達什特市（Kuhdasht）喪生。巴斯基部隊長期被視為伊朗政府用以鎮壓示威的重要力量。

司法部門表示，已有數十人因涉入示威遭到逮捕。當局強調，部分被捕者「破壞公共秩序、濫用合法抗議權利」，但相關指控與細節仍有待進一步釐清。

