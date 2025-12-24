美揚言2027年6月對陸晶片加徵關稅 陸外交部怒轟：會反制

美國宣布2027年6月將對大陸半導體進口產品課徵關稅，對此消息，大陸外交部發言人林劍今怒轟，「如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益」。

大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部網站）

大陸外交部今舉行例行記者會，林劍對媒體詢問，做出上述表示，林劍指出，「中方堅決反對美方濫施關稅，無理打壓中國產業。美方的做法擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業發展，損人害己。」

林劍表示，「我們敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首達成的重要共識為引領，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關係穩定健康可持續發展。」他抨擊，「如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。」

根據美國貿易代表署（U.S. Trade Representative）23日認定，中方「不合理」地追求晶片產業主導地位，因此將對中國大陸半導體進口產品課徵關稅，但相關措施將延後到2027年6月才會實施。外媒分析指，美方此舉與目前中美正在進行的貿易與科技談判有關。

