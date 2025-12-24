美揭中國「2027具奪台能力」 國防部：具攻印太第一島鏈

中國頻擾台灣，美國戰爭部一份報告草案揭露。（示意圖／unsplash）





中國頻擾台灣，美國戰爭部一份報告草案揭露，大陸預期在2027年，具備與台灣開戰並取得勝利能力，且飛彈部署數量再增加。

來看到國軍震撼場面，陸軍裝甲第584旅，實施戰備偵巡訓練，剛成軍的新一代主力M1A2T戰車，首度加入擔綱領銜角色，國軍持續戮力戰備任務，不過中國威脅加劇，美國戰爭部一份報告草案就揭露，大陸預期在2027年，具備與台灣開戰並取得勝利能力，且飛彈部署數量再增加。

剛成軍的M1A2T，戰車正式加入，國軍日常戰備行列。

陸軍584旅夜間戰備偵巡，M1A2T戰車首次搭配，雲豹甲車CM22迫砲車，拖式飛彈悍馬車各式車輛，執行重要目標協防任務。國軍強化戰力，而此刻解放軍，對台野心勃勃。

美國戰爭部就揭露，中國預期在2027年具備，攻台並取得勝利能力。而且中國很可能已經在蒙古邊界地區最新建造，飛彈發射井基地當中，部署了超過100枚，東風-31洲際彈道飛彈，能對2000海里外，區域展開空襲。

國防院戰略資源所長蘇紫雲：「傳統軍事上面會拒止其他國家靠近台灣，進行協防的行動，二方面則是核拒止，也就是用核武來讓其他國家不敢對台灣進行支援。」

中國軍事野心擴大，危及印太區域局勢，但我朝野卻持續針對國防預算與特別算吵翻天。

國防部副部長徐斯儉：「中共對於台灣的威脅與日俱增，機艦進入我們應變區的數字是前兩年平均數字的兩倍，我們希望立法院的各黨派的委員，能夠讓我們的這個預算，能夠排進去程序委員會。」

立委（國）王鴻薇：「你不可能今天拿了一張空白支票，然後就讓我們簽給你，因為這些都是人民辛辛苦苦的納稅錢。」

軍購預算陷入僵局之際，AIT發文曝光與國民黨，兩位副主席李乾龍張榮恭會面，雙方強調對話價值重要性，面對當前緊張局勢，在野支持國軍強化防衛，但也要嚴守監督人民荷包，讓有限預算發揮大大防衛力。

