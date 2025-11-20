美援烏致飛彈吃緊 日本首度對美出口「愛國者飛彈」完成交付

日本首度對美出口「愛國者飛彈」。圖為2018年日本千葉縣，日本陸上自衛隊成員在愛國者三型飛彈發射車旁站崗。美聯社



日本共同社週三（11/19）報導，日本政府已向美國出口「愛國者飛彈」地對空飛彈系統，是日本2023年放寬防衛裝備品出口規定以來的首例。

報導稱，美國因支援烏克蘭而導致防空飛彈不足，因此要求日本對美出口。日本防衛省2024年7月宣布，已與美軍簽訂將日製「愛國者三型」（PAC-3）飛彈出口美國的合約，金額約30億日圓（約新台幣6億元）。共同社指出，這項合約本月已履行，原本由航空自衛隊持有的愛國者三型飛彈已交付美軍。

日本防衛省表示，已確認這批飛彈將由美軍使用，不會提供給第三國。至於出售飛彈數量，目前並未公佈。

日本近20年前開始製造愛國者飛彈，2023年12月放寬「防衛裝備移轉三原則」的出口規定，對於從外國企業引進技術、在日本「授權生產」的防衛裝備，允許將完成品出口至持有專利權的國家。在此之前，日本法律僅允許向專利權國出口零組件。

