美搖滾樂團主唱抗癌一年不敵病魔 醫：原可活3到5年

美國知名搖滾樂團 The Mavericks 主唱勞爾・馬洛（Raul Malo）8日因癌症病逝，享壽60歲。勞爾於2024年6月確診罹患結腸癌，雖積極接受治療，病情仍迅速惡化，最終發展為罕見的軟腦膜轉移瘤（Leptomeningeal Disease, LMD），不敵病魔辭世。

軟腦膜轉移是指癌細胞隨著腦脊髓液擴散，沿著中樞神經系統在大腦與脊髓間散布，屬於全身性、系統性疾病的表現。與單一腫瘤不同，此類轉移往往同時影響神經系統多個部位，治療難度高，且病程進展迅速。

勞爾曾公開分享自己接受肝臟手術與化學治療的經歷，並呼籲男性重視定期健康檢查。他坦言，自己因未接受健檢，發現結腸癌時已屬晚期。其病情於2025年9月明顯惡化，被迫取消巡演行程，最終仍不敵病魔。根據《健康2.0報導》，嘉義大林慈濟醫院神經外科醫師廖家麟表示，癌症一旦發生遠端轉移，特別是轉移至腦部，臨床上通常即被歸類為第四期，代表疾病已進入晚期，整體預後相對較差。

廖家麟指出，患者常見症狀包括劇烈頭痛、頸部僵硬、持續性噁心、嘔吐、四肢無力，以及視力或聽力改變等，但由於症狀不具特異性，容易與一般頭暈、腸胃不適或肩頸痠痛混淆，臨床上須透過影像檢查及腦脊髓液分析才能確診。部分患者亦可能併發腦積水，導致顱內壓升高，進一步加重神經症狀。

針對勞爾在腦部轉移後仍接受肝臟手術，廖家麟分析，若轉移病灶的切除有助於延長存活期或改善重要器官功能，臨床上仍可能評估進行治療。然而，當癌症出現多處轉移時，治療目標多半已非根治，而是著重於延長生命與提升生活品質。

廖家麟進一步指出，多重轉移患者的手術目的，往往是處理併發症，例如腫瘤壓迫大血管、膽管阻塞造成黃疸，或腦部轉移導致顱內壓升高等，以降低立即性的生命威脅。在治療策略上，通常仍以控制原發腫瘤為主，透過化學治療或放射治療延緩病程；腦部轉移則較少積極切除，僅在出現壓迫或水腦等情況時，考慮進行腦脊髓液引流等緩解性處置。

廖家麟表示，一般而言，大腸癌轉移至腦部的比例相對較低，臨床上最常見的腦轉移癌症為肺癌。雖然腦轉移屬於高風險情況，但若腫瘤位置未影響重要功能區，仍可透過加馬刀等精準放射線治療，控制病灶並維持一定生活品質。

廖家麟也感嘆，勞爾年僅60歲，確診大腸癌一年多即病逝，實屬可惜。臨床經驗顯示，台灣大腸癌患者若在第三期即接受積極治療，多數仍可存活3至5年，甚至長期控制。此次案例再次凸顯癌症早期篩檢的重要性，呼籲民眾定期接受檢查，以降低癌症轉移與晚期發現的風險。



