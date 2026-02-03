美撂重話批在野黨砍國防預算 「從鼓勵到失望」變化一次看

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾(左)去年8月曾訪台，今天罕見發文直接點名台灣在野黨大幅削減國防特別預算案「令人失望」。右為參議員費雪(Deb Fischer)。(記者方賓照攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕面對中國解放軍近期不斷升高的對台針對性軍演及灰色地帶襲擾，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾(Roger Wicker，共和黨籍)今(3)日在社群平台X(前身推特)上發文，罕見直接點名台灣在野黨，批評其持續大幅削減賴清德政府提出的8年期、總額新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」國防特別預算案「令人失望」。這是繼去年美國多位跨黨派議員及政要示警後，美方國會領袖迄今對台灣在野黨阻擋國防預算發出的最嚴厲呼籲。

點名在野黨大幅砍國防預算「令人失望」 韋克爾籲重新考慮

韋克爾今天貼文中說，「看到台灣國會的反對黨如此大幅度地刪減賴總統的國防預算，我感到很失望」。 他強調，原本的預算提案是用於資助「急需的武器系統」，「台灣國會應該重新考慮──特別是在中國威脅日益升高的情況下」。

據了解，該特別預算旨在強化台灣的源頭打擊與不對稱作戰能力，項目包含與美方合作生產的先進彈藥及無人載具，但自去年底提出以來，已在立法院程序委員會遭到藍白陣營聯手封殺高達11次。

民眾黨團更在1月31日立法會休會前，提出自家版本所謂「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」並光速一讀付委，內容排除建構「台灣之盾」最核心的C5ISR及AI輔助等整合指管系統，更將台灣本土國防產業、台美共同研發產製、無人機採購等項目全數拔除；國民黨團總召傅崐萁也稱將提「自家版本」。

美方耐心漸失 從鼓勵「放下歧見」到「失望」

值得注意的是，韋克爾今天的重話，顯示出美方高層對台灣預算僵局的態度已出現顯著轉變。回顧過去半年，韋克爾對台灣國防預算的態度原本充滿期待與耐心。

去(2025)年8月，韋克爾以參院軍委會主席身分率團訪台時，曾當面「讚賞」台灣承諾將國防預算提升至GDP 5%的目標；同年11月，當行政院提出特別預算案時，韋克爾更發表正式聲明，「鼓勵」台灣立法院的同仁們擱置政治分歧、跨黨派合作。

然而，隨著預算案在立法院遭多次封殺，韋克爾的措辭已由原本外交辭令式的「鼓勵」，轉為今日直白且沉重的「失望」與「重新考慮」，凸顯美方對於台灣自我防衛承諾恐淪為空談的焦慮。

事實上，韋克爾的發言並非單一事件。回顧過去一年，隨著台灣國會「朝小野大」局面確立，美方對台灣國防預算受阻、台海風險提升的「焦慮感」顯著上升，措辭也從委婉轉為強烈。

早在去(2025)年3月，共和黨參議員蘇利文(Dan Sullivan)就在聽證會上，針對台灣國防預算遭在野黨刪減、凍結，痛批是「玩一場危險的遊戲」(playing a dangerous game)，並直言若台灣不想自我防衛，美國也愛莫能助。

而去年底賴總統宣布將提出國防特別預算後，美國在台協會(AIT)處長谷立言立刻表達歡迎。然而，該預算的法源基礎「特別條例」連續遭在野黨多次杯葛，連排入議程都遭封殺將近2個月後，谷立言則公開表示願向立委說明軍購，以及在演說中強調「自由並非平白得來」，呼籲台灣放下政黨差異，重視國防安全。

川普政府的新任戰爭部(國防部)政策次長柯伯吉(Elbridge Colby)立場更為強硬，他先前多次主張台灣國防預算應大幅提升至GDP的10%，對於去年度台灣現有國防預算遭到刪減或凍結，也曾公開表示這令人「深感不安」(profoundly disturbed)。

韋克爾身為參院軍委會主席，其發言透露出美國國會對台軍售與防衛政策的主流立場。此前，國防部官員、學者專家及立委均曾示警，美方將此筆1.25兆預算視為台灣是否具備「自我防衛決心」的關鍵指標。若在野黨持續杯葛，恐將衝擊台美軍事互信，甚至影響未來美方對台軍售的審核進度。

