美撥11.5億美元挺台？黃國昌：感謝 但要討論的是1.25兆國防特別預算

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

針對美國國會去年底通過「國防授權法案」，眾議院撥款委員會昨公布跨黨派、跨院協商後的法案，其中條款依總統預算請求，撥款10億美元強化台灣安全合作，另編列1.5億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。民眾黨團總召黃國昌今（21日）表示，基於國際禮儀，還是對美方提供援助表示感謝，但現在討論的是1.25兆國防特別預算。

黃國昌上午出席「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，會後接受媒體聯訪，被問到怎麼看美國國會去年底通過「國防授權法案」，眾議院撥款委員會昨公佈的法案，其中包括撥款10億美元強化台灣安全合作等部分？黃國昌回應，對於任何美方對台灣軍事上的援助，基於國際上的禮儀，「我們都表示感謝」。

黃國昌指出，10億美元大概是300億新台幣，但現在討論的是1.25兆了，黃隨後又復述一次，強調現在討論的是1.25兆。

黃國昌表示，此外，因為之前撥款的內容、運到台灣的東西，他不要講一些會撕掉外交禮儀的話，過去發生什麼樣的事，其實大家查一查就會知道，還是感謝美方那邊所提供的援助，過去有些不好的事，希望不要再發生。

