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美國政府擬禁止電信商與被視為國安風險的中資電信公司互連，中國聯通對此發出警告，稱此舉將嚴重干擾全球通訊網路，並損害在中國擁有龐大業務與供應鏈利益的美國企業，甚至導致全球網路結構性斷裂。

中國聯通美國分公司週二向美國聯邦通信委員會（FCC）提交文件指出，川普政府提議禁止美國電信業者與中國聯通、中國移動及中國電信等中資企業互連。該公司強調，中資電信商是美中兩大經濟體之間通訊流量的主要門戶，若全面禁止互連，將從根本上瓦解全球通訊網路的關鍵環節。

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除了互連禁令，FCC 也在研議禁止在美擁有數據中心或網路交換點（Points of Presence）的中資電信公司與其他業者合作，這將有效迫使這些公司停止在美國的營運。此外，FCC 先前已針對華為、中興通訊（ZTE）等設備實施限制，並在近期撤銷了香港電訊（HKT）在美國的經營權。

代表 AT&T、Verizon 及 T-Mobile 等美國電信巨頭的產業團體 USTelecom 也對此政策表示反對。該團體認為，撤銷互連授權可能降低美國業者對風險流量的監控能力，迫使通訊轉向安全性較低的中間商，並對日常商業通訊造成不確定性，甚至破壞現有的技術防護機制與國際路由關係。

原文出處：美擬切斷中資電信互連 中國聯通警告：恐重創全球通訊網路

本文由AI協作，經編輯審核後發布