美擬助日維繫E-2D偵蒐能量 鞏固第一島鏈

記者賴韋廷／綜合報導

美國國防部（戰爭部）6日宣布授予諾斯洛普格魯曼公司合約，採購608個功率放大器模組備件，透過「對外軍售」（FMS）管道，維繫E-2D「鷹眼」預警機的雷達偵蒐能量與操作能量，計畫預計2029年2月完成。

軍聞網站「Defence Blog」報導，本次合約價值1.98億美元（約新臺幣62.5億元）。功率放大器模組為E-2D所搭載的雷達與任務系統之核心組件，對於維持其遠程偵搜與戰場管理能量至關重要。日本航空自衛隊目前已採購13架E-2D，旨在全面汰換舊型E-2C機隊，以應對日益嚴峻的印太空防挑戰。

面對近年美國軍工業效率不足導致多次交付延宕問題，美政府正積極推動行政改革。美總統川普與國防部長赫格塞斯均強調，將啟動全面性採購制度改革，以提升國防工業產能與交付速度。國防部次長柯伯吉上月訪日時，亦與日本政府磋商，計畫透過簡化FMS流程，以加速交付，確保自衛隊能及時獲得關鍵裝備。

透過本次零件採購，美方展現加速落實對印太盟邦安全承諾之決心，並藉由強化日方早期預警能量，鞏固第一島鏈的情監偵（ISR）韌性。

美國防部宣布向諾格採購功率放大器模組備件，有助於提升日本E-2D機隊妥善率。（取自空自三澤基地「X」）