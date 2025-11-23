美擬升級對委內瑞拉行動 傳考慮推翻馬杜洛政權

路透社引述4名美國官員透露，美國準備在未來幾天內針對委內瑞拉啟動新一階段的軍事行動，川普政府正加強對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)政府的施壓。 路透社未能確認新軍事行動的具體時間和規模，也無法確定美國總統川普(Donald Trump)是否做出採取行動的最終決定。隨著美軍近幾週來在加勒比地區部署兵力，也不斷傳出美方即將採取行動的報導。 2名美國官員表示，這項秘密行動很可能是針對馬杜洛新一輪行動的第一步。由於美國即將採取的行動事涉敏感，4名官員都要求匿名。 五角大廈將相關問題轉給白宮。中央情報局(CIA)則拒絕置評。 一位高階政府官員22日表示，對於委內瑞拉不會排除任何可能性。 這位不具名的官員表示：「川普總統準備動用美國的一切力量，阻止毒品流入我國，並將罪魁禍首繩之以法。」 委內瑞拉通信部尚未對此做出回應。 川普政府一直在評估針對委內瑞拉的各種方案，應對其所謂馬杜洛向美國提供導致美國人死亡的非法毒品。馬杜洛否認與非法毒品交易有任何關聯。 2名美國官員告訴路透社，正在考慮的方案包括試圖推翻馬杜洛政權。 自2013年以來一直掌權的馬杜洛堅稱，川普試圖推翻他，委內瑞拉民眾

中央廣播電台 ・ 4 小時前