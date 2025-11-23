美擬升級對委內瑞拉行動 傳考慮推翻馬杜洛政權
（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國川普政府正擴大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓之際，美國官員告訴路透社說，華府預計數日內將對委國展開新階段行動，包括考慮推翻馬杜洛政權。
路透社未能確認新行動的確切時程及規模，也無法得知美國總統川普是否已做出最終決定。
2名官員表示，正在考量的選項，包括推翻馬杜洛政權。
路透指出，由於美國即將採取行動，事涉敏感，受訪的4名官員均不願具名。五角大廈將路透相關提問轉交白宮；中央情報局（CIA）則表示不予置評。
另一名高層官員今天受訪時，未排除華府採取任何手段的可能性。
這位官員表示：「總統川普已準備動用美國的一切力量，阻止毒品流入我們國家，並將犯嫌繩之以法。」
委內瑞拉通訊部對於路透社的置評要求，並未立即回覆。
美官員透露，美國計劃於24日將「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，理由是涉嫌將非法毒品輸入美國。川普政府指控馬杜洛領導太陽集團，不過他本人否認。
美國海軍最大航空母艦「福特號」（Gerald R. Ford）航母打擊群於11月16日抵達加勒比海，與其他7艘軍艦、一艘核子潛艦及F-35戰機會合。
路透報導，加勒比海區域的軍力集結已持續數月，川普也已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉展開秘密行動。
美國聯邦航空總署（FAA）昨天警告主要航空公司，飛越委內瑞拉上空可能有「潛在危險」，並呼籲提高警覺。影響之下，今天有3家國際航空公司取消了從委內瑞拉起飛航班。
馬杜洛自2013年開始執政。他一直聲稱川普意圖將他趕下台，並強調委國民眾與軍方將抵抗任何此類行動。他並批評美國的舉動意在控制委內瑞拉的石油資源。（編譯：紀錦玲）1141121
