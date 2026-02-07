美擬售台愛國者三與新型防空雷達! 中方傳警告川普：軍售恐毀四月訪中
[Newtalk新聞] 台灣與美國的軍購近日傳出新進展，據《金融時報》報導，美方計畫對台出售預估為 200 億美元（約新台幣 6,318 億元）的大型軍購案。此舉引發中方強烈反彈，甚至傳出中方已私下警告美方，恐危及美國總統川普預計於 4 月進行的訪中行程。
據報導指出，這項軍售案的核心項目包含最新型的「愛國者三型（PAC-3 MSE）飛彈」，並同步引進美軍新一代「低層級防空與飛彈防禦感測器（LTAMDS）」雷達。若此案定案且國內 1.25 兆元軍購特別預算案順利通過，台灣將從現在的 3 個愛國者飛彈營，擴編至4 個愛國者飛彈營。
以一營 24 具發射架全數裝填 PAC-3 MSE 計算，單次待發彈量將高達 288 枚；若計入庫存與備射彈，總彈量需求預估落在 450 至 500 枚之間，戰力規模空前。
除此之外，本案最重要的戰略技術在於引進美軍現役最先進的「IBCS 整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」。這套系統不僅是「台灣之盾」（T-Dome）計畫的最後拼圖，也讓台灣成為繼波蘭、丹麥後，少數擁有此尖端技術的國家。
據軍政人士分析，有了 IBCS 的加入，未來不僅能打破現有 9 個愛國者連與國產「天弓三型」系統間的隔閡，更能實現「任一傳感器引導任一攔截器」的聯網作戰。屆時，長程預警雷達可直接跨系統指揮最前線飛彈，網狀化架構也讓防空系統在單一雷達遭擊毀後，仍能維持整體運作，避免整個飛彈營一起失效。
與此同時，知情人士向《金融時報》透露，中方已向美方表達嚴正關切。中方警告此舉恐危及川普 4 月的訪中行程。然而，美方內部評估中國可能是在虛張聲勢，不至於取消訪問。
目前川普政府計畫於本月通知國會，但也可能因外交考量，等到訪中返美後再行推動。而先前中國國家主席習近與川普進行通話時，也曾要求美方務必「慎重處理」對台軍售問題。
