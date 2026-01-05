美擬增購「契努克」系列直升機 推進重型運輸戰力現代化

記者廖子杰／綜合報導

美國陸軍已研擬2026財政年度，增購CH-47F Block II與特戰版MH-47G Block II「契努克」系列直升機，持續推進美軍重型運輸直升機機隊現代化進程和作戰能量，肆應未來高強度戰場環境威脅。

軍聞網站「Army Recognition」報導，根據五角大廈近日公布2026財年國防預算資料，美陸軍已獲得專項資金，預計將增購6架全新CH-47F Block II，與5架MH-47G Block II特戰專用直升機，以應對變化莫測的國際地緣政治局勢，和日益增長的作戰需求。此外，相關資金也將用於研究、發展、測試與評估（RDT&E）工作，協助上述「契努克」系列最新改良版機型，全面升級各項關鍵系統與性能，從而提升生存能力和部隊戰備能量。

廣告 廣告

由波音集團產製的CH-47F Block II以CH-47F為基礎進行改良，升級機身結構、傳動系統、操作設備與油料供應系統，並更換可靠度更高的旋翼系統零附件。儘管機身總重增加4000磅（約1.8噸），但發動機油耗、整體飛行性能與航程上都有所提升，也具備更經濟的操作與後勤維修成本。

特戰型MH-47G Block II則是專為夜間和低能見度作戰而設計，搭載名為「通用航空架構系統」（CAAS）的完全整合式數位化駕駛艙，以及地形追蹤雷達等先進裝備，且對整體機身結構進行補強，是美軍特戰單位執行高風險深入敵後任務的最佳利器。

美國陸軍2026年計畫增購CH-47F Block II直升機，增強部隊快速投射和部署能量。（取自波音集團「X」）