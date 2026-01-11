美擬對伊朗動武 推升油價

在伊朗加強鎮壓多年來最大規模的抗議潮之際，美國總統川普據傳正考慮對伊朗採取軍事行動，引發伊朗警告若美國與以色列介入，將予以報復，再度推升中東地緣緊張，國際油價已漸進上漲，市場專家預料，油價多頭將繼續進場。

伊朗從兩周前的反政府抗議在最近幾天加劇，政府加強鎮壓，美國人權行動新聞社指出，從去年12月28日起，伊朗國內與抗議有關的死亡民眾人數已達116人，另外2,638人遭拘禁。

川普已一再警告伊朗政府別對抗爭群眾開火，10日也說美國「準備出手相助」。紐約時報、華盛頓郵報及華爾街日報（WSJ）報導，川普政府官員已初步討論針對伊朗的行動選項，包括軍事行動、進一步壓縮伊朗經濟及發動網攻。

Rapidan能源公司預期，在伊朗民眾大量傷亡情況下，美國出手干預機率達70%。

國際油價已漸進走揚，布蘭特原油3月期貨9日上漲2.2%至每桶63.34美元，西德州中級原油2月期貨也漲2.4%，報59.12美元。石油貿易商支付的保險費率也上漲到去年夏季時的水準。

A／S全球風險管理公司表示，油市焦點正轉向伊朗，也更關切美國市況，因為川普可能試圖推翻伊朗政權。市場也再度擔憂伊朗可能封鎖荷姆茲海峽。

