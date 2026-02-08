美擬對台軍售加碼？翁履中爆中美賽局「殘酷現實」

根據英國《金融時報》報導，美國正在考慮對台灣推出一筆規模約200億美元(約台幣6318億元)軍售之外的「額外加碼」新的軍售方案，內容可能包括愛國者（Patriot）與NASAMS防空飛彈系統，以及另外兩種系統。旅美教授翁履中認為，台灣在美中的賽局中，不會有特別的角色。台灣真正能掌握的，只有自己是否足夠強，強到讓別人不願意拿來交易。

翁履中今(8日)在臉書貼文表示，習川通話後，華府傳遞出來的訊號，和美國總統川普口中的「非常好」其實是兩條線在跑。川普本人在前台釋放友好氣氛、強調私交、為峰會鋪路；但同時間，國務院與國防相關系統在後台丟出「可能加碼對台軍售」。這不像是要降低衝突，更像是談判桌上先把籌碼丟出來：你（北京）如果不讓步，我（華府）就讓你的成本上升。

翁履中接著表示，2026年的期中選舉川普不想輸是必然，川普在對中策略上必須同時做兩件互相牴觸的事：一方面，他想跟中國大陸「談成一筆大交易」，好拿來宣稱自己是史上最會談判、最會讓美國贏的總統；但另一方面，他也需要在國內塑造「我對中國大陸很強勢」的形象，來鞏固選民支持、壓制黨內外質疑。

翁履中指出 ，對台灣來說，在這個美中不斷進行「短期膽小鬼賽局」的過程中，台灣必須面對一個很殘酷、但不能不說的現實：台灣在美中的賽局中，不會有特別的角色。甚至更直白地說，台灣連當籌碼，都未必清楚自己在對方眼中被評估的價值是多少。這不是因為台灣不重要，而是因為在大國博弈的計算裡，其他人的角色與價值，從來都只有大國領導人說了算。

翁履中點出 ，但這個殘酷現實，並不是要台灣放棄，而是提醒台灣：我們還有很多自己該做好的事。如果台灣自己沒有準備好，沒有展現出足夠的共識、制度韌性、以及社會承擔風險的能力，那在任何談判桌上，台灣都只會是被動變數，而不是不可或缺的選項。當美中互動隨著選舉、民意、政治算計不斷擺盪時，台灣真正能掌握的，只有自己是否足夠強，強到讓別人不願意拿來交易。

