美擬對記憶體課100%關稅 外媒點名2台廠恐受波及

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前在紐約美光（Micron）新廠動土典禮上表示，未在美國境內生產記憶體的企業將面臨100%的關稅。外媒分析，除對三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）等主要供應商造成重大衝擊，台灣兩家企業也恐受波及。

美國商務部長 盧特尼克放話將 對記憶體課100%關稅。（資料照／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）政府近期積極推動本土製造政策，DRAM記憶體產業成為最新目標。據美國科技新聞網站《Wccftech》報導，在AI產業需求強勁下，記憶體價格屢創新高，供應鏈持續面臨產能不足。美國政府過去已強調半導體和AI領域的本土化，TSMC、三星等企業相繼在美國投資，但目前僅美光有明確在美國生產DRAM的規劃。三星雖在美國設廠，但尚未宣布記憶體生產線計劃；SK海力士則於印第安納州West Lafayette投入40億美元（約1264億元新台幣），專注2.5D封裝及研發，未涵蓋DRAM量產。

外媒點名華邦電在內2家台廠恐遭波及。（圖／翻攝華邦電官網）

盧特尼克16日指出，所有記憶體製造商僅有兩個選擇：要麼在美國建廠，要麼承受百分之百的關稅。這是美國首次針對DRAM供應商祭出如此嚴苛政策。若政策正式實施，除美光外，台灣的南亞科技（Nanya Technology）、華邦電子（Winbond Electronics）等重要供應商也將受到波及，產業恐陷入困境。

業界分析，若關稅落實，智慧型手機等終端產品的物料成本（BOM）可能增加高達25%，進一步影響出貨量。AI帶動的記憶體需求已使價格飆升，若再加徵關稅，全球記憶體產業恐難以應對產能擴張壓力。此政策尚未明確列出受影響企業名單，但美國政府已展現強烈本土化意志，產業格局或將迎來劇烈變動。

