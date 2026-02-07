美擬推200億美元對台軍售
繼去年111億美元對台軍售案後，英國《金融時報》6日報導，美國川普政府擬推新一波、價值200億美元，折合台幣約6318億元的對台軍售案，其中包括「愛國者」飛彈及其他武器。而北京方面就此私下警告美方，稱此舉恐危及川普4月對大陸的國是訪問。與此同時，在台灣朝野政治僵局導致國防預算受阻之際，美媒報導稱，美國會對台北的耐心正在耗盡，若美國會對台灣防務優先順序的擔憂，在國會山莊蔓延開來，台灣將付出沉重代價。
兩波軍售金額 逼近1兆台幣
川普政府甫於去年12月17日通知國會，總價值約111億美元（約合3506億台幣）的對台軍售，其中包括M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、標槍飛彈等8案。該次是川普2.0第2度對台軍售，如果加上研擬中的200億軍售，這兩波美對台軍售金額共達約9824億台幣，逼近1兆元。
《金融時報》6日引述8位知情人士指出，川普政府正制定一項包含4套武器系統的對台軍售案。除了用來摧毀來襲飛彈的「愛國者」飛彈外，美國還將允許台灣採購更多套先進地對空飛彈系統（NASAMS），以及另2種武器系統。
包含愛國者飛彈 4武器系統
而在川普計畫4月與大陸國家主席習近平會晤前夕，陸方嚴重關切這一系列軍售案。3位知情人士表示，陸方已告知美國，這項軍售案可能導致川普的訪問破局。知情人士也稱，大陸駐美大使謝鋒已就軍售案，向美國政府發出警告；大陸大使館未對此置評。
習近平4日在與川普的通話中，提到對台軍售議題。根據大陸外交部消息，習強調美國「務必慎重處理對台軍售問題」。華府智庫布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩指出，「中國歷來會在元首會晤前夕，試圖勸阻美國採取它所反對的行動，像是對台軍售。」他雖認為這並非新鮮事，但這次警告的直率程度和公開性，值得注意。
幾位知情人士披露，新方案規模可能高達200億美元。但也有人表示，最終金額尚未拍板，可能更接近去年12月的數字。據稱，部分美國官員認為，北京是在虛張聲勢，不會因此取消川普訪陸。
軍費卡關 美國會漸對台不耐
知情人士還說，美國政府原計畫在本月，就該方案通知國會。不過，一些專家認為，川普可能會先推遲這項行動，直到他從大陸返美再進行。
在這項潛在的軍售案曝光之際，華府對台北內部政治角力的挫折感正日益升高。2位熟悉華府局勢的人士說，川普政府希望在台灣獲得撥款前，先公布下一輪軍售案，以反制在野黨提出的論點。
參議院外交關係委員會共和黨籍主席里契、民主黨籍首席議員夏亨6日表示，他們對台灣國防特別預算，在立法院仍未獲得通過「深感失望」，「我們敦促台灣各政黨本著善意，跨越黨派界限合作，為台灣的防衛提供充足資金。」
美國政治新聞網Politico旗下的《國安日報》電子報，6日也報導稱，賴清德總統與在野黨，一直就軍購特別條例的立法批准問題展開拉鋸戰。若沒有這筆特別預算，台灣將難以購買美國務院去年12月宣布、總價值111億美元的美製武器。
報導指出，部分美國參議員已批評台灣的立法僵局，認為這恐會損害美國民眾對於採取軍事行動，協助抵禦大陸潛在侵略的公共支持。
該媒體亦提到，若美國會對台灣防務優先順序的擔憂，在國會山莊蔓延，台灣將付出相當大的代價。美國國會支持對台軍售、對台軍事訓練計畫至關重要，若立法者對這些支出的實際效益存疑，恐將引發削減軍事開支的呼聲。
另外，報導也稱，川普政府持續強調支持賴政府的預算案。美國務院告訴《國安日報》，「我們已向台灣方面明確表示，我們歡迎台灣宣布400億美元的特別國防採購預算。」
