美擬攻擊委國 川普稱已拿定主意 馬杜洛高唱反戰曲

圖／達志影像美聯社

美國計畫對委內瑞拉發動攻擊，總統川普多次聽取軍事簡報，還在加勒比海進行龐大武力部署，上周五，川普表示已經對委內瑞拉拿定了主意，引發國際關注。委國總統馬杜洛儘管大舉徵兵要對抗美國，但顯然也有意降低緊張情勢，在造勢場合高唱經典反戰歌曲。美國威脅動武，意在逼馬杜洛下台，俄羅斯、中國和古巴三國以不同方式支持馬杜洛；委國一般民眾倒是處變不驚，他們更在意經濟問題，因為通膨已經飆破30%。

從上周開始，美國總統川普多次聽取關於委內瑞拉的軍事簡報，並公開暗示將對委內瑞拉動武，美軍在加勒比海的龐大部署也顯示總統所言不虛。上周五，川普表示已經對委內瑞拉拿定主意了，國際高度關注。

美國總統 川普：「我多少已經拿定主意，我不能告訴你是甚麼，但我大致決定了。」

美國總統 川普：「我會看狀況，我不能告訴你，但我們已經和委內瑞拉在打擊毒品上有進展，但我們還有墨西哥和哥倫比亞問題。」

川普政府以打擊毒品之名，意圖施壓委國總統馬杜洛下台，川普稍早批准中央情報局CIA，在委國境內進行秘密行動，懸賞5千萬美元，徵求能證明馬杜洛走私毒品並能將他定罪的情報；15日，國務卿盧比歐發出聲明，有意將名為「太陽組織」的販毒集團，列為外國恐佈組織，白宮宣稱馬杜洛是這個組織的領導人。

CNN記者：「委內瑞拉政府高層官員，被指涉入太陽組織進行運毒，而且是以馬杜洛為首，這是要證明馬杜洛販毒罪的中心策略，這是來自國務院的訊息，更升高緊張情勢。」

馬杜洛強勢回應，除了在國內徵兵400萬軍對抗，他自己也到處演講造勢，激起抗美的愛國心，以鞏固政權；上周四，他參加青年支持者的活動，在數千人的簇擁下上台。

委內瑞拉總統 馬杜洛：「美國取消了『暫時保護計畫』，對美國境內30萬委內瑞拉人，其中15萬是年輕人，他們在北方起訴，又在南方以入侵威脅委內瑞拉人，你們希望美國進入起訴年輕人嗎？想當奴隸的請舉手，想讓委內瑞拉成為美國殖民地，想讓法西斯統治的請舉手。」

美國派遣最大航空母艦「福特號」到加勒比海，並部署約1萬5千名軍事人員以及十多艘戰艦，美軍還公布了近日「福特號」攻擊運毒船的畫面，讓緊張情勢不斷升溫。馬杜洛在周末造勢場上，顯然有意滅火，他大展歌喉演唱約翰藍儂的反戰歌曲《Imagine》，並高呼和平。

委內瑞拉總統 馬杜洛：「和平、和平、和平，盡其所能追求和平，約翰藍儂曾這麼說，部長，他的歌是怎麼唱的？想像所有的人...」

委內瑞拉總統 馬杜洛：「我再次向美國民眾重申，美國人聽我說，要在加勒比海和南美洲發動戰爭，不，永遠的戰爭，不，和平，是的，美國的和平，是的。」

不過媒體觀察，委內瑞拉一般民眾對於美國的武力威脅，並沒有過於激烈的反應，他們更在意的是經濟問題，委國通膨已經來到30%，民眾無力負擔。

在國際上，俄羅斯、中國和古巴三個國家，都以不同方式支持委內瑞拉，他們在委國有大量投資；儘管三國不會出兵馳援，但在委國境內破壞美國推翻政權計畫，卻是游刃有餘，而且還有不少前例。

俄羅斯外交部發言人 扎哈羅娃 ：「俄羅斯展現絕不動搖的支持，並準備好適切回應委內瑞拉政府的要求。」

馬杜洛如果真的下台，委內瑞拉未來的發展可能有不只一套劇本，一是由委國軍方接管，並推舉另一個獨裁者；而更有可能的是由美國支持的、反對黨領袖岡薩雷斯回歸掌權；上次大選，美國認為獲勝的是岡薩雷斯，指控馬杜洛靠舞弊宣稱勝選，因此不承認他的正當性。

政治專家分析，委內瑞拉沒有了馬杜洛，政治鬥爭和武裝部隊的反抗，國家短期不會有寧日，美國需要提供支持至少10年，才能避免崩潰；而這正是川普支持者所反對的，他們不希望美國再度捲入戰爭，川普若出兵也將面臨國內的壓力。

