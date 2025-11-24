美擬放行輝達H200出口中國 專家：國安與市場間折衷

外媒披露美國川普政府正研議是否開放輝達(NVIDIA)H200人工智慧晶片出口中國。專家今天(24日)分析，先前H20因遭中方質疑存在「後門」造成銷量大幅滑落，而更高階的Blackwell平台又受到美國內部強烈阻擋，在兩國談判互試底線的當下，H200可能成為兼顧國安與市場需求的過渡性折衷產品。

輝達的Hopper系列晶片在2022年發表，推出H100系列，而中國大陸專屬的降規板H20晶片在隔年推出；然而，H20開放出口中國後不久，中國官方便質疑H20有「後門」，造成銷量雪崩式下滑。外媒報導指美國政府正研議是否開放輝達H200人工智慧晶片出口中國，此晶片效能約是H20的2倍。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真分析，美、中日前談判時刻意擱置是否開放AI晶片銷往中國的議題，此舉的目的是累積後續對中國進行談判的相關籌碼。

她指出，美國的AI晶片在中國的發展已經陷入「比較高度複雜，而且是比較矛盾的局面」，中方態度傾向希望能夠進口輝達最新的Blackwell平台，例如先前規劃的B30A，但面對最高階技術，美方內部存在很大的分歧。

美方保守派認為，如果現在就開放Blackwell平台銷往中國，將會對美國自身的AI競爭力構成威脅；另一派人士則較傾向輝達執行長黃仁勳的看法，他們主張美國不能永遠失去中國這塊巨大的市場。在兩派角力之下，美方需要尋找一個能夠兼顧國家安全與市場需求的折衷方案。

劉佩真認為，先前美國開放給中國市場的降規版產品H20晶片在中國的銷量並不理想，除了中國在AI演算法方面的進步速度相當快，H20這類降規版產品比較不敷使用外，中國後來也以資安、即所謂「後門」疑慮為由，停止開放進口輝達的H20晶片。

劉佩真強調，在H20被中方拒絕、而Blackwell平台又遭美國內部強力阻擋的情況下，一個過渡性的解決方案浮出檯面。她認為，H200未來潛在開放的可能性是存在的。她說：『(原音)我覺得他當初用資安問題去擋H20，主要也是告訴美方H20已經不符合他們的使用了，他們需要更高階的，比較是一種溝通或是談判的籌碼，為了換取更高階晶片能夠進口。』

儘管中國政府積極推動國產化，並督促華為等本土廠商持續取得進展，但劉佩真指出，輝達的晶片對於中國而言仍是不可或缺的必需品。她解釋，中國的AI演算法開發商無論是在軟體支援還是晶片性能方面，仍然比較信賴輝達的產品，因此，只要未來仍有機會進口相關產品，中國的採購意願仍會較高。(編輯：宋皖媛)