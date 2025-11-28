美擬無限期暫停第三世界移民 川普：有助制度恢復

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）一名阿富汗籍男子涉嫌於華盛頓槍擊兩名國民兵一天後，美國總統川普今天表示，政府將致力於「無限期暫停」來自所有「第三世界國家」移民，好讓美國制度能夠全面恢復。

路透社報導，川普（Donald Trump）未具體說明哪些國家屬於第三世界國家，也未解釋第三世界或「無限期暫停」的定義。他表示，這項計畫將包含前總統拜登（Joe Biden）任內核准的案件。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我將無限期暫停來自所有第三世界國家的移民，好讓美國制度能夠全面恢復」，並終止所有在拜登任內批准的數以百萬計入境許可，以及遣返任何對美國而言未擁有淨資產的人。

廣告 廣告

川普指出，他將終止所有對「非公民」的聯邦福利和補貼，還會「取消破壞國內安寧的移民之入籍資格，並驅逐任何成為公共負擔、構成安全風險，或與西方文明不相容的外國人」。

白宮和美國國籍暨移民局（USCIS）對此暫未回應路透社置評請求。

在華盛頓特區遭槍擊的兩名西維吉尼亞州國民兵中已有一人身亡，調查人員指出犯案者為一名阿富汗籍人士。

美國國土安全部（DHS）官員稍早指出，川普已下令對拜登任內批准的庇護案件和發給19國國民的綠卡展開全面審查。

據路透社查閱的美國政府文件，這名嫌犯據稱是今年在川普任內獲得庇護。

美國國籍暨移民局26日宣布，無限期暫停審理所有涉及阿富汗籍人士的移民申請案件。

川普表示將設法大幅減少非法和擾亂社會秩序的人口，以達成這些目標。（編譯：洪啓原）1141128