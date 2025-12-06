美擬立法管制先進半導體出口 專家憂限縮整體市場

美中科技角力再掀變數，輝達執行長黃仁勳近日成功遊說白宮將限制晶片出口的GAIN AI法案，排除在年度國防政策法案之外。如今美國跨黨派參議員則再提安全可行晶片出口法案，阻止高階晶片出口中國俄羅斯等地。

聚芯資本合夥人陳慧明說：「假如是兩黨提出來，可能通過的機率滿高的，但細節會是重點，邏輯上來講的話輝達跟超微會是在風口上，因為輝達它直接賣到中國，佔它營收大概14%。」

資本公司目前分析，美國AI晶片龍頭、可能受影響，不過市場反應偏向維持觀望。而根據目前提出的安全晶片法案，要求美國商務部至少在未來30個月內，不核發對敵對國家、出口先進晶片的許可。限制範圍則包含、任何性能高於目前允許出口的晶片、包含輝達H200與Blackwell晶片，都在範圍內。

廣告 廣告

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣表示，「這個法案通過的話，將會對於未來AI市場的開放會是一個比較大的阻礙，台灣的相關AI晶片廠商，乃至於伺服器的組裝鏈，恐怕就會有成長不如預期的概念。」

專家分析，美國電子大廠供應鏈中多有台廠參與，一但需求漸少，可能產生直接影響。另外市場整體成長可能因此被抑制，後續法案細節、與影響需要密切觀察。